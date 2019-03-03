Тренировка "Зенита" началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда

"Зенит" готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре.Сегодняшняя тренировка команды началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда. 27 января 2019 года отмечается 75-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.