Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Леонид Федун поздравил Глушакова с 32-летием

Сегодня исполняется 32 года полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

Сегодняшнюю тренировку команды посетил владелец красно-белых Леонид Федун, поздравивший капитана красно-белых с днем рождения.

Глушаков выступает за "Спартак" с июля 2013 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 14:05
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