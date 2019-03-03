Леонид Федун поздравил Глушакова с 32-летием

Сегодня исполняется 32 года полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.Сегодняшнюю тренировку команды посетил владелец красно-белых Леонид Федун, поздравивший капитана красно-белых с днем рождения.Глушаков выступает за "Спартак" с июля 2013 года.