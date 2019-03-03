Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Крылья Советов (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Сыгранные
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
|Спартак
|3 - 125.11.18
|Крылья
Советов
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Миодраг Божович: новые игроки усилили "Крылья Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал об итогах первого сбора команды в ОАЭ.
– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.
– "Крылья" обыграли крепких соперников. Какую пищу это дает тренерскому штабу?
– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.
– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?
– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция – это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.
– Чем второй и третий сборы будут отличаться от этого?
– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.
ФК "Крылья Советов"
– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.
– "Крылья" обыграли крепких соперников. Какую пищу это дает тренерскому штабу?
– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.
– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?
– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция – это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.
– Чем второй и третий сборы будут отличаться от этого?
– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.
ФК "Крылья Советов"
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