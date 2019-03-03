Крылья Советов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Спартак3 - 125.11.18Крылья
Советов

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Миодраг Божович: новые игроки усилили "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал об итогах первого сбора команды в ОАЭ.

– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.

– "Крылья" обыграли крепких соперников. Какую пищу это дает тренерскому штабу?

– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.

– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?

– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция – это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.

– Чем второй и третий сборы будут отличаться от этого?

– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Божович Крылья Советов
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