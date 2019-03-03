Миодраг Божович: новые игроки усилили "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал об итогах первого сбора команды в ОАЭ.– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция – это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.