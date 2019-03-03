Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Софьян Ханни: я скучал по футболу, в который играет "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни поделился впечатлениями от работы с Олегом Кононовым после ухода с поста главного тренера итальянца Массимо Карреры.

"Сейчас я вообще в хорошей форме. Все отлично: на поле я чувствую себя в своей тарелке, понимаю партнеров по команде. Знаете, некоторые люди спрашивают меня: "Почему сейчас ты играешь хорошо, а в прошлом году — нет?" Так я отвечаю: "Дело не в том, что я играл плохо. Я просто не играл". Это разные вещи.

У меня не было нужного времени, чтобы показать свои умения. Свой потенциал. Свой уровень. Теперь, к счастью, все видят, что я умею на поле. Поэтому "Спартак" и купил меня из "Андерлехта" — чтобы я обострял игру, создавал моменты.

Система игры Кононова мне подходит. Примерно в такой футбол я играл во Франции, в Турции, отчасти и в "Андерлехте". Этот стиль мне знаком. Я вам больше скажу: я скучал по футболу, в который сейчас играет "Спартак".

При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле.

Но опять же, в футболе надо выигрывать. Если мы будем креативить по полной, сочинять шикарные комбинации, но проигрывать — никому это не будет нужно. Так что и про результат Кононов, разумеется, не забывает", - цитирует Ханни Sport24.
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 18:31
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(4)
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:44)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мы тоже скучали,сейчас кайфуем.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Старк   (Сегодня, 18:33)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Глубоко так тренеру араб лизнул smile
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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