Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
Софьян Ханни: я скучал по футболу, в который играет "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни поделился впечатлениями от работы с Олегом Кононовым после ухода с поста главного тренера итальянца Массимо Карреры.
"Сейчас я вообще в хорошей форме. Все отлично: на поле я чувствую себя в своей тарелке, понимаю партнеров по команде. Знаете, некоторые люди спрашивают меня: "Почему сейчас ты играешь хорошо, а в прошлом году — нет?" Так я отвечаю: "Дело не в том, что я играл плохо. Я просто не играл". Это разные вещи.
У меня не было нужного времени, чтобы показать свои умения. Свой потенциал. Свой уровень. Теперь, к счастью, все видят, что я умею на поле. Поэтому "Спартак" и купил меня из "Андерлехта" — чтобы я обострял игру, создавал моменты.
Система игры Кононова мне подходит. Примерно в такой футбол я играл во Франции, в Турции, отчасти и в "Андерлехте". Этот стиль мне знаком. Я вам больше скажу: я скучал по футболу, в который сейчас играет "Спартак".
При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле.
Но опять же, в футболе надо выигрывать. Если мы будем креативить по полной, сочинять шикарные комбинации, но проигрывать — никому это не будет нужно. Так что и про результат Кононов, разумеется, не забывает", - цитирует Ханни Sport24.
"Сейчас я вообще в хорошей форме. Все отлично: на поле я чувствую себя в своей тарелке, понимаю партнеров по команде. Знаете, некоторые люди спрашивают меня: "Почему сейчас ты играешь хорошо, а в прошлом году — нет?" Так я отвечаю: "Дело не в том, что я играл плохо. Я просто не играл". Это разные вещи.
У меня не было нужного времени, чтобы показать свои умения. Свой потенциал. Свой уровень. Теперь, к счастью, все видят, что я умею на поле. Поэтому "Спартак" и купил меня из "Андерлехта" — чтобы я обострял игру, создавал моменты.
Система игры Кононова мне подходит. Примерно в такой футбол я играл во Франции, в Турции, отчасти и в "Андерлехте". Этот стиль мне знаком. Я вам больше скажу: я скучал по футболу, в который сейчас играет "Спартак".
При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле.
Но опять же, в футболе надо выигрывать. Если мы будем креативить по полной, сочинять шикарные комбинации, но проигрывать — никому это не будет нужно. Так что и про результат Кононов, разумеется, не забывает", - цитирует Ханни Sport24.
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