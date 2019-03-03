Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

"У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из "Спартака", я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Как иначе — я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…

Но ладно — это в прошлом. Любой опыт — это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял", - цитирует Ханни Sport24.
Теги: Ханни Каррера Спартак
Сегодня, 18:35
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