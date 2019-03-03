Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
"У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из "Спартака", я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Как иначе — я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…
Но ладно — это в прошлом. Любой опыт — это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял", - цитирует Ханни Sport24.
"У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из "Спартака", я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Как иначе — я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…
Но ладно — это в прошлом. Любой опыт — это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял", - цитирует Ханни Sport24.
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