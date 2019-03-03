Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов
Экс-футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов считает, что защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому переход в другую команду может пойти на пользу.
Ранее сообщалось, что украинец перейдет в "Зенит".
"Вполне вероятно, ему действительно нужен новый вызов. Вся карьера в "Шахтере". Тут все по-разному у ребят происходит. Скажем, Евгению Хачериди из киевского "Динамо" переезд в Грецию на пользу явно не пошел. А про Ракицкого я знаю, что он уже пару лет хотел уйти. Психологически ему может быть и не просто поначалу. Но, повторю, данные у него очень хорошие. То есть все зависит от него самого. 29 лет не возраст для защитника", – цитирует Кузнецова "Спорт день за днем".
Ранее сообщалось, что украинец перейдет в "Зенит".
"Вполне вероятно, ему действительно нужен новый вызов. Вся карьера в "Шахтере". Тут все по-разному у ребят происходит. Скажем, Евгению Хачериди из киевского "Динамо" переезд в Грецию на пользу явно не пошел. А про Ракицкого я знаю, что он уже пару лет хотел уйти. Психологически ему может быть и не просто поначалу. Но, повторю, данные у него очень хорошие. То есть все зависит от него самого. 29 лет не возраст для защитника", – цитирует Кузнецова "Спорт день за днем".
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