Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов

Экс-футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов считает, что защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому переход в другую команду может пойти на пользу.

Ранее сообщалось, что украинец перейдет в "Зенит".

"Вполне вероятно, ему действительно нужен новый вызов. Вся карьера в "Шахтере". Тут все по-разному у ребят происходит. Скажем, Евгению Хачериди из киевского "Динамо" переезд в Грецию на пользу явно не пошел. А про Ракицкого я знаю, что он уже пару лет хотел уйти. Психологически ему может быть и не просто поначалу. Но, повторю, данные у него очень хорошие. То есть все зависит от него самого. 29 лет не возраст для защитника", – цитирует Кузнецова "Спорт день за днем".
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 22:08
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:26)
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Ярик очень сдал и потерял мотивацию играя в чемпионате колхоза, в который после майдана превратился ЧУ. Да и скитания по всей Украине явно не добавляли желания оставаться в Шахтере. Хоть Зину я и не люблю, но Ярику пожелаю только удачи


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Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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