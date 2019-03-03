Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Данни: хотел бы вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, признался, что хотел бы вернуться в РПЛ.

– Я принял взвешенное решение. И для клуба, и для меня было правильным разойтись. Но не потому, что плохо играл или не готов к нагрузкам. Наоборот – в матчах показывал самый большой набег. Просто не очень вписался в "Маритиму", команда не всегда понимала мой стиль. Не захотел мешать и предпочел уйти. Но очень рад, что клуб стал побеждать. Но теперь хотел бы вернуться в Россию.

Сейчас больше времени провожу с семьей. Но, конечно, не забываю о тренировках. Поддерживаю форму, так что готов выйти на поле хоть завтра – никаких проблем.

– Болельщики из нашей страны спрашивают о возможности возвращения в "Зенит"?

– Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с "Маритиму". Кто-то действительно говорит о "Зените", другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в "Зенит" пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Данни Зенит
Вчера, 23:09
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#1  ZeArt83   (Сегодня, 00:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль что нет сейчас у нас таких футболистов в команде.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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