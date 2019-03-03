Данни: хотел бы вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, признался, что хотел бы вернуться в РПЛ.– Я принял взвешенное решение. И для клуба, и для меня было правильным разойтись. Но не потому, что плохо играл или не готов к нагрузкам. Наоборот – в матчах показывал самый большой набег. Просто не очень вписался в "Маритиму", команда не всегда понимала мой стиль. Не захотел мешать и предпочел уйти. Но очень рад, что клуб стал побеждать. Но теперь хотел бы вернуться в Россию.Сейчас больше времени провожу с семьей. Но, конечно, не забываю о тренировках. Поддерживаю форму, так что готов выйти на поле хоть завтра – никаких проблем.– Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с "Маритиму". Кто-то действительно говорит о "Зените", другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в "Зенит" пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.