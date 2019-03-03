Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Данни: поражения "Зенита" на сборах? Подобные игры ничего не значат
Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, считает, что не стоит обращать внимания на поражения питерской команды на турнире в Катаре от "Спартака" (0:3) и "Локомотива" (1:3).
– "Зенит" проигрывает и много пропускает? Не стоит обращать на эти матчи внимание. Это же предсезонка, подобные спарринги ничего не значат. Главное – набрать форму. Так что не думаю, что в команде волнуются из-за двух поражений, – сказал Данни.
– Верите, что Семак построит мощный коллектив с теми игроками, что есть сейчас?
– Думаю, да. "Зенит" идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.
"Спорт-Экспресс"
– "Зенит" проигрывает и много пропускает? Не стоит обращать на эти матчи внимание. Это же предсезонка, подобные спарринги ничего не значат. Главное – набрать форму. Так что не думаю, что в команде волнуются из-за двух поражений, – сказал Данни.
– Верите, что Семак построит мощный коллектив с теми игроками, что есть сейчас?
– Думаю, да. "Зенит" идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.
"Спорт-Экспресс"
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