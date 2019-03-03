Данни: поражения "Зенита" на сборах? Подобные игры ничего не значат

Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, считает, что не стоит обращать внимания на поражения питерской команды на турнире в Катаре от "Спартака" (0:3) и "Локомотива" (1:3).– "Зенит" проигрывает и много пропускает? Не стоит обращать на эти матчи внимание. Это же предсезонка, подобные спарринги ничего не значат. Главное – набрать форму. Так что не думаю, что в команде волнуются из-за двух поражений, – сказал Данни.– Думаю, да. "Зенит" идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.