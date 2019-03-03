Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Данни: поражения "Зенита" на сборах? Подобные игры ничего не значат

Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, считает, что не стоит обращать внимания на поражения питерской команды на турнире в Катаре от "Спартака" (0:3) и "Локомотива" (1:3).

– "Зенит" проигрывает и много пропускает? Не стоит обращать на эти матчи внимание. Это же предсезонка, подобные спарринги ничего не значат. Главное – набрать форму. Так что не думаю, что в команде волнуются из-за двух поражений, – сказал Данни.

– Верите, что Семак построит мощный коллектив с теми игроками, что есть сейчас?

– Думаю, да. "Зенит" идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 00:27
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