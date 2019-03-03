Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с "Зенитом" на сборе в Испании

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит".

29-летний украинец успешно прошел медосмотр для питерского клуба, и в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о трансфере.

Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.

Ранее сообщалось, что питерцы заплатят за игрока 10 миллионов евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов.

Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Ракицкий Шахтер Трансферы
Сегодня, 04:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.