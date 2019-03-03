Ярослав Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с "Зенитом" на сборе в Испании

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит".29-летний украинец успешно прошел медосмотр для питерского клуба, и в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о трансфере.Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.Ранее сообщалось, что питерцы заплатят за игрока 10 миллионов евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов.Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.