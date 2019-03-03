Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Ярослав Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с "Зенитом" на сборе в Испании
Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит".
29-летний украинец успешно прошел медосмотр для питерского клуба, и в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о трансфере.
Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.
Ранее сообщалось, что питерцы заплатят за игрока 10 миллионов евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов.
Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.
"Спорт-Экспресс"
29-летний украинец успешно прошел медосмотр для питерского клуба, и в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о трансфере.
Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.
Ранее сообщалось, что питерцы заплатят за игрока 10 миллионов евро. Еще 2 млн донецкий клуб может получить в виде бонусов.
Зарплата Ракицкого в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.
"Спорт-Экспресс"
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