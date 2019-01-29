Вундеркинд из "Чертаново" Пиняев и Зинченко встретились в Манчестере

Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере ??? pic.twitter.com/AC6dbL124e — Nikolay Larin ?? (@nikPIKElarin) January 27, 2019

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин опубликовал в своем твиттере фотографию с воспитанником и нападающим юношеской команды московского клуба Сергеем Пиняевым и полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко."Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере", – подписал Ларин фотографию в твиттере.