Манчестер Сити (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Ньюкасл23:0029.01.19Манчестер
Сити
Манчестер
Сити		03.02.19Арсенал
Сыгранные
Хаддерсфилд0 - 320.01.19Манчестер
Сити
Манчестер
Сити		3 - 014.01.19Вулверхэмптон

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Вундеркинд из "Чертаново" Пиняев и Зинченко встретились в Манчестере

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин опубликовал в своем твиттере фотографию с воспитанником и нападающим юношеской команды московского клуба Сергеем Пиняевым и полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

"Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере", – подписал Ларин фотографию в твиттере.

Теги: Манчестер Сити Пиняев Зинченко Чертаново АПЛ
Сегодня, 06:39
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 07:50)
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Удачи им обоим.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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