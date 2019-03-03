Хёрдур Магнуссон - о сборах ЦСКА: тренинировки Гранеро - это ад. Сущий ад

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:20
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Вчера, 23:45
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Вчера, 23:09
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Вчера, 23:01
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
Вчера, 22:38
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
Вчера, 22:29
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
Вчера, 22:08
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Вчера, 21:45
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Вчера, 21:25
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
Вчера, 21:11
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
Вчера, 20:41
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Вчера, 20:36
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
Вчера, 20:18
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Вчера, 20:10
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Вчера, 20:03
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Вчера, 19:44
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
Вчера, 19:31
"Зенит" пожелал удачи Лодыгину в "Олимпиакосе" (26)
"Зенит" пожелал удачи Лодыгину в "Олимпиакосе" (26)
Вчера, 19:05
"Рома" сыграла вничью с "Аталантой"
"Рома" сыграла вничью с "Аталантой"
Вчера, 18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию (1)
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию (1)
Вчера, 18:31
Софьян Ханни: я скучал по футболу, в который играет "Спартак" (1)
Софьян Ханни: я скучал по футболу, в который играет "Спартак" (1)
Вчера, 18:16
Стало известно расписание матчей ЦСКА на втором сборе (1)
Стало известно расписание матчей ЦСКА на втором сборе (1)
Вчера, 17:23
"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Кьево"
"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Кьево"
Хёрдур Магнуссон - о сборах ЦСКА: тренинировки Гранеро - это ад. Сущий ад
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о сборах армейской команды.
"С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Паулино Гранеро. Это был ад, сущий ад! Хочется верить, что второй сбор в этом плане будет чуть проще.
Раньше игроки ЦСКА не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть Гранеро в ледяную воду? Не понимаю, почему мы его каждый день не можем туда бросать! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут! Ну или 15", - цитирует игрока "Чемпионат".
"С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Паулино Гранеро. Это был ад, сущий ад! Хочется верить, что второй сбор в этом плане будет чуть проще.
Раньше игроки ЦСКА не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть Гранеро в ледяную воду? Не понимаю, почему мы его каждый день не можем туда бросать! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут! Ну или 15", - цитирует игрока "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.