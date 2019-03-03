ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Хёрдур Магнуссон - о сборах ЦСКА: тренинировки Гранеро - это ад. Сущий ад

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о сборах армейской команды.

"С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Паулино Гранеро. Это был ад, сущий ад! Хочется верить, что второй сбор в этом плане будет чуть проще.

Раньше игроки ЦСКА не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть Гранеро в ледяную воду? Не понимаю, почему мы его каждый день не можем туда бросать! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут! Ну или 15", - цитирует игрока "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Магнуссон
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