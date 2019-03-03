Геннадий Орлов: "Зениту" нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе полузащитника Леандро Паредеса из "Зенита".– У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками.Опыт "Динамо" с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в "Зените" пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!– Да, по своим характеристикам он действительно лучший игрок команды. Ведь неслучайно его покупает "ПСЖ". Но этот парень не для "Зенита".– Ему не нравится "Зенит", он считает, что для него это низкий уровень. Что ж, его право так думать.Он творческий человек, сам выбирает, где ему играть.– Да он уже практически продан! И зачем его держать, если он не хочет? Вы что, смеетесь что ли? Жена Паредеса уже выложила фото семьи на фоне Лувра. Все тут ясно.И я понимаю позицию Семака: если игрок не хочет, пусть уходит как можно раньше. А деньги от его продажи пойдут на новичков, – сказал Орлов.