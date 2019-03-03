Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Геннадий Орлов: "Зениту" нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе полузащитника Леандро Паредеса из "Зенита".

– У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками.

Опыт "Динамо" с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в "Зените" пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!

– Однако, вы назвали именно Паредеса ключевым игроком "Зенита".

– Да, по своим характеристикам он действительно лучший игрок команды. Ведь неслучайно его покупает "ПСЖ". Но этот парень не для "Зенита".

– Почему?

– Ему не нравится "Зенит", он считает, что для него это низкий уровень. Что ж, его право так думать.

Он творческий человек, сам выбирает, где ему играть.

– Может быть, не стоило его сейчас продавать, раз он ключевой игрок?

– Да он уже практически продан! И зачем его держать, если он не хочет? Вы что, смеетесь что ли? Жена Паредеса уже выложила фото семьи на фоне Лувра. Все тут ясно.

И я понимаю позицию Семака: если игрок не хочет, пусть уходит как можно раньше. А деньги от его продажи пойдут на новичков, – сказал Орлов.

"СЭ"
Теги: Орлов Зенит Паредес
Сегодня, 09:33
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13
(2)
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:26)
  • -3
  •  (3)

Кто возьмет Хуанов пачку
Тому ярд в бюджет закачку
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:18)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ёшкин ты кот.... Генка, у тебя только прозрение наступило, что точечно нужно усиливаться?!
впрочем, это не ваш стиль, вы всегда пачками скупали, что у Рубина, что у Ростова, что аргентинцев...

Цитата: Футболёр51
Интересно в какой жопе будет Зенит если его лишить денег "народного достояния", а дать ну скажем деньги Гинера? Думаю в глубокой.

как обычно в первой лиге на несколько сезонов и пустой стадион!

Цитата: Sergeevich
Цитата: HM2018
Ему не нравится "Зенит", он считает, что для него это низкий уровень ________ Где здесь неправда ?????

Неправды нет, только проблема не в уровне Зенита, а в уровне РФПЛ.

уровень РФПЛ такой, как раз благодаря дармовому народному баблу бесконтрольно отстёваемому Миллером для Зенита!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#11  soloz   Россия (Сегодня, 11:14)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Футболёр51
Интересно в какой жопе будет Зенит если его лишить денег "народного достояния", а дать ну скажем деньги Гинера? Думаю в глубокой.


Ужас если спартак лишиться Народных денег ? Что с ним станет ?! Конец !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#10  Футболёр51  Саратов (Сегодня, 11:06)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно в какой жопе будет Зенит если его лишить денег "народного достояния", а дать ну скажем деньги Гинера? Думаю в глубокой.
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
#9  ШаХерезада   (Сегодня, 10:34)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
только проблема не в уровне Зенита, а в уровне РФПЛ.

Проблема заключается в том, что уровень РФПЛ конечно не топовый... Но заметно выше уровня болота - даже купленое на корню судейство и вброс бабла грузовиками - не помогает smile


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#8  Gotikaoleg   (Сегодня, 10:03)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Помнится по другому пел
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#7  Sergeevich   (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Ему не нравится "Зенит", он считает, что для него это низкий уровень ________ Где здесь неправда ?????

Неправды нет, только проблема не в уровне Зенита, а в уровне РФПЛ.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 10:00)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Месяц назад Геня пел,что "Бакланы" чемпионы!!!Потом пел,что "Бакланам" и без Паредеса выиграть чемпионат будет легко.Теперь поёт,что надо продать Паредеса,но без него будет трудно.Ты уж определись,старый пень,с чемпионством.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  pikaldi  voronezh (Сегодня, 09:54)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну чудак этот птичий вирус.А когда брали пачками , другого мнения был
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#4  Серж1  Питер (Сегодня, 09:49)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
я всегда говорил,надо у коней поучиться трансферной политике.конечно можно сказать в оправдание,что паредеса выгодно продали. а так в команде полный пиз... кем играть ????
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#3  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 09:41)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ему не нравится "Зенит", он считает, что для него это низкий уровень ________ Где здесь неправда ?????


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#2  ШаХерезада   (Сегодня, 09:40)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А как их еще покупать, если всю жизнь секонд-хенд на вес продавался? Сразу связкой.
Но вообще, точечно - и вправду лучше. Помнится, как закупили они точечно ленивого грека - вот это был праздник. А потом как точечно закупили Заболотного! Ух, мощА! Точечно они умеют покупать. Нагибулиных с Новосельцовыми...


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 09:36)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Гена решил поучить Фурсенко деньги "осваивать"?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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