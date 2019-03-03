Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Динамо (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Уфа
|03.03.19
|Динамо
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Рубин
|1 - 130.11.18
|Динамо
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Антон Шунин: 32 года - это только начало
Вратарь "Динамо" Антон Шунин поблагодарил болельщиков за поздравления - 27 января футболисту исполнилось 32 года.
"Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь!
Я буду стремиться только вперед – к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за теплые слова и поздравления!" – написал Шунин в своем инстаграме.
"Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь!
Я буду стремиться только вперед – к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за теплые слова и поздравления!" – написал Шунин в своем инстаграме.
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