Динамо (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Рубин1 - 130.11.18Динамо

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Антон Шунин: 32 года - это только начало

Вратарь "Динамо" Антон Шунин поблагодарил болельщиков за поздравления - 27 января футболисту исполнилось 32 года.

"Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь!

Я буду стремиться только вперед – к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за теплые слова и поздравления!" – написал Шунин в своем инстаграме.
Теги: Шунин Динамо
Сегодня, 12:09
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6
(1)
#6  guns111  Выборг (Сегодня, 13:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Какая взрослая девочка


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#5  ШаХерезада   (Сегодня, 12:35)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
красиво лодыгина описал

Там еще и говно-в-воротах такое же. Говно-говном, но пресс-службу для себя одного держал и фильмы про себя снимал, типа Дасаев с Яшиным - это так, а вот в воротах стояло говно - сила!


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения! Здоровья и успехов!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 12:24)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Городовой
Цитата: Terdsa
Есть в нём что то что мне не нравится

Самолюбование,эгоизм и бездарность.

красиво лодыгина описал
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 12:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Terdsa
Есть в нём что то что мне не нравится

Самолюбование,эгоизм и бездарность.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Terdsa   (Сегодня, 12:11)
  • +1
  •  (3)

Есть в нём что то что мне не нравится
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
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