Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий успешно прошел медосмотр в "Зените" (фото)

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий прибыл в Катар, на тренировочный сбор "Зенита".

По информации сообщества "Зенит-ТВ" Вконтакте, 29-летний футболист уже прошел медобследование перед своим переходом в петербургский клуб.

О трансфере Ракицкого должно быть объявлено в самое ближайшее время. Сумма трансфера оценивается в 10 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов.

Ярослав Ракицкий успешно прошел медосмотр в "Зените" (фото)
Теги: Шахтер Зенит Ракицкий
Сегодня, 12:33
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(4)
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:13)
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online

Цитата: Победоносный Зенит
Теперь нужны ещё

Вить, еще мозги себе у Гудвина спроси. Такие - клокотающие, в глиняном горшочке.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:53)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ШаХерезада
Бандерлог из Львова на усиления стада северных бандерлогов

Вот этих?
Цитата: Blessing
Загали, гхарный хлопец, нияк не гирше наших.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:52)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Чем не Гацкан? Не наши методы, да Титов, он знает в этом толк, осталось уколоться и упасть на дно колодца... вперед Зенит!Вперед за Питер!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#11  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:49)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Опять продолжаем любить наших "братьев".Мало они убили русских людей на Донбасе!Россиянина хохлы и близко не подпустят к своей команде.Тошнит от власовской России.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#10  ШаХерезада   (Сегодня, 13:28)
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бандерлог из Львова на усиления стада северных бандерлогов


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 13:27)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Загали, гхарный хлопец, нияк не гирше наших.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  guns111  Выборг (Сегодня, 13:17)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ШаХерезада
Хочешь я расскажу тебе сказку?

Про то, что ты не долбоёб?


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#7  spartak-higway  Москва (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Фото с медосмотра в Шахтере))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#6  пончевед   (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (4)

теперь тиощукк не скучно будет
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#5  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
на трансфермаркете он 7,5 стоит. вот кто разрушает российский футбол, а никак не лимит на легионеров


по твоему мнению, клубы покупают футболистов только по цене трансфермаркета?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#4  ШаХерезада   (Сегодня, 13:00)
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Медосмотр был затруднен регулярными воплями "хироям слава"


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  guns111  Выборг (Сегодня, 12:59)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
на трансфермаркете он 7,5 стоит.

Если в соизмеримый клуб переходишь. Зенит, к сожалению, на данный момент в разы слабее Шахты. За ромбики и за стрелки сейчас никто не играет, и пусть хрюндики не пистят.


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#2  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:56)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Факел»
на трансфермаркете он 7,5 стоит. вот кто разрушает российский футбол, а никак не лимит на легионеров


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь нужны ещё-левый защитник,опорник и нападающий.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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