Битва лузеров межсезонного кубка. Сегодня играют "Ростов" и "Зенит"

Двум командам, не одержавшим на турнире в Катаре ни одной победы, необходимо выяснить, кто из них останется на чистом последнем месте. Небольшое преимущество есть у южан - в этом плане их устроит и поражение в серии пенальти. Превью предпоследнего игрового дня кубка "Матч Премьер"И Карпина, и Семака этой зимой объединяет одно – абсолютное пренебрежение к результатам товарищеского турнира. После двух болезненных поражений наставник «Зенита» упрямо всё повторял о том, что пропущенные голы и ошибки не имеют значения. Карпин сходу, ещё до старта матчей заявил нечто похожее.Так и получилось, что первые два места уже гарантированно заняты «Локо» и «Спартаком», тренеры которых не заявляли на каждом углу, что плевать они хотели на итоги. И возникает вопрос, зачем вообще было принимать участие в кубке? Если вопрос лишь в тренировочном процессе, зачем «Зениту» соглашаться на игру против заклятого «Спартака»? Ведь всё равно включатся эмоции, всё равно будут надрываться болельщики, всё равно игроки не будут настроены абсолютно нейтрально.Не лучше ли было в спокойной обстановке скатать товарняки с иностранными командами и не провоцировать всех подряд ругать команду через прессу? Если вы думаете, что даже такая шумиха не способна дурно повлиять на команду, вы очень ошибаетесь.Может быть, «Зенит» нуждается в призовых?.. Здесь даже панчлайн не нужен, и так смешно.Но пусть – не станем обращать внимание и на то, что «Зенит» играет во что-то странное. Питерцы играют не просто плохо: они действуют непонятно. Это действительно может быть всего лишь последствием лишь начавшейся предсезонки. Но при взгляде на другие команды (они начали пораньше, но разница по времени не так уж и убийственная) за Семака становится немного тревожно.Так или иначе, часто бывает так, что к официальным играм команды преображаются. Но о чём точно можно поговорить – об индивидуальных выступлениях футболистов.От Санта-Барбары с переходом аргентинского опорника устали все. На поле он не выходит (это резонно, зачем Семаку наигрывать футболиста, который скоро уедет?), но ни в «ПСЖ», ни в «Челси» Леандро так и не отправился. Наставник парижан Томас Тухель классно отреагировал на очередной вопрос о переезде Паредеса:- Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его нигде нет!Важно одно: если полузащитник всё-таки уедет, на его место надо обязательно кого-то брать. У «Зенита» чудовищные проблемы в опорной зоне.В игре против «Локомотива» питерцы моментально захлебнулись под прессингом. При обороне низким блоком, когда сзади подпирают центральные защитники и не остаётся пространства, это ещё не так заметно. Но проблемы возникают, стоит только «Зениту» - хотя бы в конкретном игровом моменте - раскрыться.Это прекрасно иллюстрирует первый гол «Спартака», который забил Мелкадзе.Маркизио, похоже, играть уже не заставишь. Краневиттер? Вы про него сами знаете. Третий гол «Спартака» был отправлен именно по этому адресу.Так что Семаку надо срочно соображать. Уберём в сторону результат и предположим, что против «Ростова» «Зенит» захочет сыграть хорошо не ради итогового счёта, а ради более качественной подготовки: если к сегодняшнему вечеру не будет существенных изменений, контратаки дончан станут убийственными.Наверное, того же самого, что и в двух предыдущих играх. «Ростов» абсолютно адекватен и легко интерпретируется: Карпин использует ту же структуру, что и осенью. При этом действуют южане на уровне, несмотря на отмазки главного тренера. Главная причина единственного очка в активе («Ростов» заработал его, продержавшись с «Локо» до пенальти) – ротация.У «Ростова» нет не только двух составов: не наберётся, наверное, и полноценных полтора. Поэтому во втором тайме, когда футболисты основного состава уступают свои места сменщикам, команда сильно сдаёт в качестве.Если не оглядываться на некоторые любопытные кадровые истории (бешеный Шомуродов, похорошевший Кьяртанссон, поразительный Щадин), у «Ростова» всё стабильно. И уже сейчас существует понимание, что вообще и зачем делает Карпин.Интересно будет взглянуть на Попова - к третьему матчу экс-«спартаковец» должен быть готов хотя бы на полчаса. Возможно, мы наконец-то увидим, как Валерий Георгиевич собирается совмещать на поле двух новичков - Ерёменко и Попова. Потому что на данный момент веротяных вариантов очень мало.Впрочем, есть вероятность, что вдвоем на поле они и не окажутся, - просто каждый получит свой отрезок.И да, «Ростов», если допустить, что для него важно не остаться последним, устроит и ничья - точнее, любой результат в серии пенальти. В первую очередь, учитывается разница пропущенных голов, а у дончан она лучше: 2-3 против 1-6.