РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Федор Смолов: хочу извиниться перед страной за пенальти в матче с Хорватией

Форвард "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о неудачном исполнении пенальти в серии после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира – 2018.

"Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: "Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий". Я смотрю на него и думаю: "Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал". Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы.

Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Теги: Смолов Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 13:30
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(3)
#7  nami-sv   (Сегодня, 14:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пошёл ты со своими извинениями по известному маршруту.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 14:00)
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online

опять Федя почувстовал себя голеоадором после товарняков?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
что до Фёдора дое6ались ?

ДА, он не забил, базара нет, но он бил первым и Акинфеев тут же выручил, выровнял шансы сборных, не дав забить хорвату.

но когда обосраЛся Фернандес- он6лять вообще в ворота не попал- все до сих пор бродят в слюнях, утонув в соплях от умиления млять..

Смолов пробил слабо- КОНИНА ВООБЩЕ В ВОРОТА НЕ ПОПАЛА.
Пенальтистмлять
ИМЕННО КОНСКИЙ ФЕРНАНДЕС причина поражения российской сборной.

отъе6итесь от Смолова - НАПОМНЮ- вратарь сделал всё для выравнивания шансов.

куда лошать полезла, если ДО ЭТОГО ФЕРНАНДЕС НИКОГДА НЕ БИЛ ПЕНАЛЬТИ РАНЬШЕ ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 13:56)
  • -2
  •  (2)

Полная глупость...извиняться . это спорт всё бывает.... лучше подумай о своей жизни вне футбола.... и сделай выводы...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 13:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Эстонец.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 13:39)
  • 0
  •  (6)
online

Поздновато... А если тряслись коленки,зачем вышел бить?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:35)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Поздно начал каяться. Если не был уверен в какой угол бить, то нужно было просто пробить сильно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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