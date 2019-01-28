Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Федор Смолов: хочу извиниться перед страной за пенальти в матче с Хорватией
Форвард "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о неудачном исполнении пенальти в серии после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира – 2018.
"Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: "Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий". Я смотрю на него и думаю: "Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал". Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.
Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы.
Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
"Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: "Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий". Я смотрю на него и думаю: "Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал". Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.
Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы.
Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
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