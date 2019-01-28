Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ
Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов признался, что у него нет негативных эмоций от того, что на прошедшем ЧМ 2018 форвард Артём Дзюба имел больше игровой практики, чем он.
"К Дзюбе нет никакой зависти. Всё, что было на чемпионате мира, – чудо. Я объективно понимаю, что под тот стиль игры, который выбрал тренер, лучше подходит Артём. Я говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, предпочёл бы Дзюбу себе. С моим набором качеств и умений я бы принёс команде меньше пользы", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Напомним, на чемпионате мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили команде Хорватии, а Смолов смазал первый удар в серии.
"К Дзюбе нет никакой зависти. Всё, что было на чемпионате мира, – чудо. Я объективно понимаю, что под тот стиль игры, который выбрал тренер, лучше подходит Артём. Я говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, предпочёл бы Дзюбу себе. С моим набором качеств и умений я бы принёс команде меньше пользы", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Напомним, на чемпионате мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили команде Хорватии, а Смолов смазал первый удар в серии.
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