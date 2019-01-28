РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов признался, что у него нет негативных эмоций от того, что на прошедшем ЧМ 2018 форвард Артём Дзюба имел больше игровой практики, чем он.

"К Дзюбе нет никакой зависти. Всё, что было на чемпионате мира, – чудо. Я объективно понимаю, что под тот стиль игры, который выбрал тренер, лучше подходит Артём. Я говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, предпочёл бы Дзюбу себе. С моим набором качеств и умений я бы принёс команде меньше пользы", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

Напомним, на чемпионате мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили команде Хорватии, а Смолов смазал первый удар в серии.
Теги: Смолов Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:06
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#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не интересно.
Давайте интервью со спартаковцами


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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