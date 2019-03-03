Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Спартак" отказался отпускать Зе Луиша в Турцию за 7,5 млн евро

По информации турецкого издания Futbol Arena, форварда "Спартака" Зе Луиша хочет приобрести "Галатасарай".

Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но "Спартак" отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.
Теги: Галатасарай Спартак Зе Луиш
Сегодня, 15:48
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(3)
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:19)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
И не сейчас.

а потом его вообще ни кто не купит!!! а мы успеем тех же Соболева и Барсова купить и наиграть! и еще какого-то молодого бразильца хотели взять...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 16:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
За 20 лимонов можно,не меньше.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 16:06)
  • -1
  •  (1)
online

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
И не сейчас.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  vitoulio   (Сегодня, 16:03)
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  •  (1)
online

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Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 16:01)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Надоели эти босяки...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
в Турцию за 7.5 евролямов??? НЕТ!!! в Китай за 20 евролямов!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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