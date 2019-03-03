Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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"Спартак" отказался отпускать Зе Луиша в Турцию за 7,5 млн евро
По информации турецкого издания Futbol Arena, форварда "Спартака" Зе Луиша хочет приобрести "Галатасарай".
Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но "Спартак" отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.
Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но "Спартак" отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.
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