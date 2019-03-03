Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой трененер команды Роман Пилипчук перейдет на должность главного тренера в минское "Динамо".- Пока нет.- Да. Сейчас закончился первый сбор, все отдыхают.- Мы встретимся с ним, поговорим. Если у него есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу.- Он у нас на контракте.- Мы еще не обсуждали ни с кем. Ни с Пилипчуком, ни с каким-либо клубом. Если будет предложение, не станем мешать человеку возглавить команду, где он сможет работать самостоятельно. Но для этого Роман должен сначала обратиться к нам.