Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ахмат (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Енисей
|1 - 101.12.18
|Ахмат
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Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой трененер команды Роман Пилипчук перейдет на должность главного тренера в минское "Динамо".
- То, что Пиличук уходит в минское "Динамо" - это верная информация?
- Пока нет.
- То есть он продолжает работать в "Ахмате"?
- Да. Сейчас закончился первый сбор, все отдыхают.
- Тогда правда ли, что Пилипчук ведет переговоры с минчанами?
- Мы встретимся с ним, поговорим. Если у него есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу.
- Белорусские СМИ публикуют сообщения, что уже сегодня Пилипчук присоединится к динамовцам на сборе. Это правда?
- Он у нас на контракте.
- Все только на стадии обсуждения?
- Мы еще не обсуждали ни с кем. Ни с Пилипчуком, ни с каким-либо клубом. Если будет предложение, не станем мешать человеку возглавить команду, где он сможет работать самостоятельно. Но для этого Роман должен сначала обратиться к нам.
"Спорт-Экспресс"
- То, что Пиличук уходит в минское "Динамо" - это верная информация?
- Пока нет.
- То есть он продолжает работать в "Ахмате"?
- Да. Сейчас закончился первый сбор, все отдыхают.
- Тогда правда ли, что Пилипчук ведет переговоры с минчанами?
- Мы встретимся с ним, поговорим. Если у него есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу.
- Белорусские СМИ публикуют сообщения, что уже сегодня Пилипчук присоединится к динамовцам на сборе. Это правда?
- Он у нас на контракте.
- Все только на стадии обсуждения?
- Мы еще не обсуждали ни с кем. Ни с Пилипчуком, ни с каким-либо клубом. Если будет предложение, не станем мешать человеку возглавить команду, где он сможет работать самостоятельно. Но для этого Роман должен сначала обратиться к нам.
"Спорт-Экспресс"
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