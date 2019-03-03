Ахмат (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой трененер команды Роман Пилипчук перейдет на должность главного тренера в минское "Динамо".

- То, что Пиличук уходит в минское "Динамо" - это верная информация?

- Пока нет.

- То есть он продолжает работать в "Ахмате"?

- Да. Сейчас закончился первый сбор, все отдыхают.

- Тогда правда ли, что Пилипчук ведет переговоры с минчанами?

- Мы встретимся с ним, поговорим. Если у него есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу.

- Белорусские СМИ публикуют сообщения, что уже сегодня Пилипчук присоединится к динамовцам на сборе. Это правда?

- Он у нас на контракте.

- Все только на стадии обсуждения?

- Мы еще не обсуждали ни с кем. Ни с Пилипчуком, ни с каким-либо клубом. Если будет предложение, не станем мешать человеку возглавить команду, где он сможет работать самостоятельно. Но для этого Роман должен сначала обратиться к нам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Айдамиров Пилипчук Ахмат Динамо Минск
Сегодня, 16:38
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