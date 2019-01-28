РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Федор Смолов: периодически общаюсь с Лопыревой

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал о своем разводе с моделью Викторией Лопыревой.

"Скажу так: я кайфовал. Это красивая история. Не могу сказать, что горжусь ей, но она имел место быть. Ее комментарии после развода? Это уже ее право. Это было, когда у нас уже не было отношений. Общаемся ли мы? Периодически", - сказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак.
Теги: Смолов Лопырева
Сегодня, 16:50
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(1)
#7  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю, не один он с ней переводчески общается))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#6  Scoter  дом (Сегодня, 17:36)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Она вообще то беремена сейчас
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#5  gesha978  Москва (Сегодня, 17:25)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
встречаются чтобы "поджениться".
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#4  Армеец 61   (Сегодня, 17:25)
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Дружат организмами?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 17:18)
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Переодически общаются телами душой нет! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:04)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Как сказал Батька: "Я вас пяратрахивал и буду пяратраххивать..." smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Присовываешь ей???
Периодически
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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