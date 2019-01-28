РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии дела об участии его подзащитного, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года.

Все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.

– Пока подвижек в деле нет, – сказал Бушманов. – Ждем информации от следствия, чтобы по возможности приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.

– Когда рассчитываете начать?

– Думаю, с такими темпами процесс не очень скоро завершится. Следствие будет именно так строить свою процессуальную политику. Пока ждем, когда следователь предоставит материалы дела. Я обратился с жалобой в прокуратуру на волокиту, сейчас она рассматривается. Надеюсь, что это подстегнет следствие к скорейшей выдаче всех документов.

Когда ознакомимся с материалами, следствие составит обвинительное заключение и его направит в прокуратуру.

– Вероятность, что 8 февраля обвиняемых освободят из-под стража, крайне мала?

– Если следователь не выйдет с очередным ходатайствам о продлении, то тогда по истечении срока ареста людей могут освободить. Если же последует обращение с подобной инициативой, то суд еще раз рассмотрит либо просьбу о продлении содержания под стражей, либо возможность изменения меры пресечения.

При этом практика показывает, что суды чаще удовлетворяют ходатайства следствия чем отказывают. Пока сроки для предоставления ходатайства в суд не наступили, поэтому, надеюсь, что процесс на этой неделе наладится и мы начнем знакомиться с документами.

– Как Мамаев ко всему этому относится?

– Он всегда держится крепко и настроен позитивно. Павел рассчитывает, что рано или поздно по делу будет принято законное и обоснованное решение, а не как сейчас. Ведь то, что Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:12
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#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Преступление не совершал?А толпой на пару с кокошей на 1 чела,это не преступление?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 17:19)
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Болеет за:
ЦСКА
вот скажу от себя.мне реально пофигу на этих двоих.отпускайте.судите.
но пусть отвечает малой кокоша.вот кто-кто, но этот засветился и там, и там, и во всей красе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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