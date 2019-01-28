Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии дела об участии его подзащитного, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года.
Все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.
– Пока подвижек в деле нет, – сказал Бушманов. – Ждем информации от следствия, чтобы по возможности приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.
– Когда рассчитываете начать?
– Думаю, с такими темпами процесс не очень скоро завершится. Следствие будет именно так строить свою процессуальную политику. Пока ждем, когда следователь предоставит материалы дела. Я обратился с жалобой в прокуратуру на волокиту, сейчас она рассматривается. Надеюсь, что это подстегнет следствие к скорейшей выдаче всех документов.
Когда ознакомимся с материалами, следствие составит обвинительное заключение и его направит в прокуратуру.
– Вероятность, что 8 февраля обвиняемых освободят из-под стража, крайне мала?
– Если следователь не выйдет с очередным ходатайствам о продлении, то тогда по истечении срока ареста людей могут освободить. Если же последует обращение с подобной инициативой, то суд еще раз рассмотрит либо просьбу о продлении содержания под стражей, либо возможность изменения меры пресечения.
При этом практика показывает, что суды чаще удовлетворяют ходатайства следствия чем отказывают. Пока сроки для предоставления ходатайства в суд не наступили, поэтому, надеюсь, что процесс на этой неделе наладится и мы начнем знакомиться с документами.
– Как Мамаев ко всему этому относится?
– Он всегда держится крепко и настроен позитивно. Павел рассчитывает, что рано или поздно по делу будет принято законное и обоснованное решение, а не как сейчас. Ведь то, что Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал.
"Спорт-Экспресс"
Все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.
– Пока подвижек в деле нет, – сказал Бушманов. – Ждем информации от следствия, чтобы по возможности приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.
– Когда рассчитываете начать?
– Думаю, с такими темпами процесс не очень скоро завершится. Следствие будет именно так строить свою процессуальную политику. Пока ждем, когда следователь предоставит материалы дела. Я обратился с жалобой в прокуратуру на волокиту, сейчас она рассматривается. Надеюсь, что это подстегнет следствие к скорейшей выдаче всех документов.
Когда ознакомимся с материалами, следствие составит обвинительное заключение и его направит в прокуратуру.
– Вероятность, что 8 февраля обвиняемых освободят из-под стража, крайне мала?
– Если следователь не выйдет с очередным ходатайствам о продлении, то тогда по истечении срока ареста людей могут освободить. Если же последует обращение с подобной инициативой, то суд еще раз рассмотрит либо просьбу о продлении содержания под стражей, либо возможность изменения меры пресечения.
При этом практика показывает, что суды чаще удовлетворяют ходатайства следствия чем отказывают. Пока сроки для предоставления ходатайства в суд не наступили, поэтому, надеюсь, что процесс на этой неделе наладится и мы начнем знакомиться с документами.
– Как Мамаев ко всему этому относится?
– Он всегда держится крепко и настроен позитивно. Павел рассчитывает, что рано или поздно по делу будет принято законное и обоснованное решение, а не как сейчас. Ведь то, что Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал.
"Спорт-Экспресс"
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