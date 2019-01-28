"ПСЖ" планирует сегодня объявить о переходе Паредеса

"ПСЖ" сегодня должен объявить о переходе из "Зенита" полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Paris United.Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец покинул "Зенит" на сборах в Катаре и отправился в Париж.Напомним, что зимнее трансферное окно закрывается во Франции 1 февраля.