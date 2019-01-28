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"ПСЖ" планирует сегодня объявить о переходе Паредеса

"ПСЖ" сегодня должен объявить о переходе из "Зенита" полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Paris United.

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец покинул "Зенит" на сборах в Катаре и отправился в Париж.

Напомним, что зимнее трансферное окно закрывается во Франции 1 февраля.
Теги: ПСЖ Зенит Паредес Лига 1
Сегодня, 18:30
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