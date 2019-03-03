Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

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...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
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Адвокат: судебные приставы вынесли постановление о взыскании 7,5 млн рублей с Тарасова

Адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин рассказал, что судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Ранее сообщалось, что задолженность футболиста по алиментам составляет почти 7 миллионов рублей.

"Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей. Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине "Локомотива" или самого Тарасова. В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и "Локомотив". Будем проверять. Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет. Приходится действовать через судебных приставов, а Тарасов переводит стрелки", - цитирует Жорина Sport24.
Теги: Тарасов Локомотив
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