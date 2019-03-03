Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Адвокат: судебные приставы вынесли постановление о взыскании 7,5 млн рублей с Тарасова
Адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин рассказал, что судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Ранее сообщалось, что задолженность футболиста по алиментам составляет почти 7 миллионов рублей.
"Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей. Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине "Локомотива" или самого Тарасова. В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и "Локомотив". Будем проверять. Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет. Приходится действовать через судебных приставов, а Тарасов переводит стрелки", - цитирует Жорина Sport24.
"Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей. Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине "Локомотива" или самого Тарасова. В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и "Локомотив". Будем проверять. Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет. Приходится действовать через судебных приставов, а Тарасов переводит стрелки", - цитирует Жорина Sport24.
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