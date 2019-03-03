РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Новости партнеров

Дзюба и Маркизио - в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"

"Зенит" опубликовал состав на матч товарищеского турнира с "Ростовом".

"Зенит": Лунёв, Жирков, Нету, Иванович, Смольников, Эрнани, Мусаев, Маркизио, Кузяев, Мак, Дзюба.
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 19:10
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2
(1)
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:27)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит без Заболотного в основе смотрится недееспособно smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Мацолла   (Сегодня, 19:22)
  • +2
  •  (6)

Из этого состава на 50 процентов готовы Эрнани,Маркизио и Кузяев.Остальные ниже 40 процентов.До этого матча так.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
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