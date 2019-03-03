Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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"Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого
"Зенит" объявил о переходе защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Контракт рассчитан на 3,5 года.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.
ФК "Зенит"
Контракт рассчитан на 3,5 года.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.
Добро пожаловать в Петербург, Ярослав! ? pic.twitter.com/h88p6kIbfo— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 28, 2019
ФК "Зенит"
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