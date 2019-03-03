Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

"Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого

"Зенит" объявил о переходе защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Контракт рассчитан на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.



ФК "Зенит"
Теги: Зенит Шахтер Ракицкий
Сегодня, 22:25
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24
(2)
#24  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:55)
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online

Цитата: FC VOLGA
Если бы футболист сборной России перешел в украинский клуб .уверен что мы бы здесь ни одного упрека в его адрес не услышали. А Ракицкий превратился сразу же в сепаратиста.

В сепаратиста его превратили еще в 2014, уже 5 лет упоротые называют его не Ракицкий, а Сепаратицкий


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Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#23  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а тем временем, российский футбол потрясён ещё одним крутым мегатрансфером.
ТЫЦ.
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с центральным защитником Бакари Коне.

Сообщается, что соглашение рассчитано на полтора года.

Последним клубом 30-летнего Коне был турецкий клуб суперлиги «Анкарагюджю». За сборную Буркина-Фасо игрок провел 81 матч.


так что, не только Зенит может тридцатилетних сборников подписывать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#22  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 23:25)
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Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: Shekel
Цитата: FC VOLGA
На "Уа-футбол" у кастрюлеголовых отбросов словесный понос начался в адрес Ракицкого.Все верно он сделал что свалил от туда.

Не только юа-футбол, на всех украинских спортивных сайтах и группах в ВК, кроме группы Шахтера

Если бы футболист сборной России перешел в украинский клуб .уверен что мы бы здесь ни одного упрека в его адрес не услышали. А Ракицкий превратился сразу же в сепаратиста.Они реально ослепли там ,и не видят что их президент главный сепаратист в Украине ,но они этого не замечают.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#21  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:21)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: FC VOLGA
На "Уа-футбол" у кастрюлеголовых отбросов словесный понос начался в адрес Ракицкого.Все верно он сделал что свалил от туда.

Не только юа-футбол, на всех украинских спортивных сайтах и группах в ВК, кроме группы Шахтера


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#20  SPV 77  Брянск (Сегодня, 23:14)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Непонятные,мягко говоря,трансферы у Зенита,заплатили столько бабла за почти тридцатилетнего игрока,да еще и защитника,причем далеко не суперского,а потом опять будут ныть что играть некому...


А вот и навозный экшперд вылез
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#19  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 23:10)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Волга НН»
На "Уа-футбол" у кастрюлеголовых отбросов словесный понос начался в адрес Ракицкого.Все верно он сделал что свалил от туда.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 23:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
так сегодняшний договорняк с Ростовом- это не просто так

ты лучше пивом ведай... а не детские глупости пиши...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:05)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Надеюсь этот не будет бегать с флагом украины, как Тимощук

Будет с флагом ДНР бегать


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#16  нетрал   (Сегодня, 23:03)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Надеюсь этот не будет бегать с флагом украины, как Тимощук.

100 пудово тима его сосватал ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#15  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:58)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Blessing
Надеюсь этот не будет бегать с флагом украины, как Тимощук.

Да пусть бегает - жалко, что ли? Хоть с украинским, хоть с ДНРовским, хоть с китайским. Играл бы только, как Тимощук.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#14  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,будет, они там все больные на голову
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#13  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:52)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ярослав, добро пожаловать. Надеюсь, мы не промахнулись.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 22:51)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь этот не будет бегать с флагом украины, как Тимощук.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:49)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
нормальный защитник
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#10  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:48)
  • +2
  •  (8)
online

Смотрю сейчас в сторону Украины, а там зарево стоит от полыхания укроповских пeрдаков


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 22:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
может, расформировать Зенит, а ? ну, чего он так мучается ?

даже и не знаю confused Светлого праздника подождём, там видно будет


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  F.Totti.   (Сегодня, 22:44)
  • -9
  •  (13)

Нужно больше хохлов в зенит smile
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:40)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
сегодняшний договорняк с Ростовом- это не просто так- это чтоб Ракицкий ничо сразу не понял и чтоб не сразу сбежал..

а что ещё делать то? confused надо же как-то заманивать, у нас же нет богатого нефте- хозяина, который всех звёзд уже раскупил гад...


да, трудно житие во граде Петра.
прям жалко Зенит стало .
небогатый Газо-хозяин так и норовит подсунуть Зенитушке всякий воьмисортовый пенсионерский шлак, прикрывая свою скупердяйность ценниками от чугунных мостов, украшенных кристаллами Сваровски .

может, расформировать Зенит, а ? ну, чего он так мучается ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:39)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Непонятные,мягко говоря,трансферы у Зенита,заплатили столько бабла за почти тридцатилетнего игрока,да еще и защитника,причем далеко не суперского,а потом опять будут ныть что играть некому...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 22:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не смотрел матчи Шахтера,там игроки хорошие,судя по играм их в ЛЧ.Ну удачи,хотя думаю все-таки дело меньше в игроках,они у вас есть,тут дело в Семаке.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 22:32)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
сегодняшний договорняк с Ростовом- это не просто так- это чтоб Ракицкий ничо сразу не понял и чтоб не сразу сбежал..

а что ещё делать то? confused надо же как-то заманивать, у нас же нет богатого нефте- хозяина, который всех звёзд уже раскупил гад...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 22:30)
  • +3
  •  (5)

Вот и славно. Будем надеяться что одной проблемой стало меньше.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:29)
  • +6
  •  (10)
online

С уходом Ярика донецкий Шахтер окончательно превратился в харківський Шахтар. Ярик был последним игроком который связывал Шахтер и Донецк. Удачи Ярику в Зените


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:28)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
а..
так сегодняшний договорняк с Ростовом- это не просто так- это чтоб Ракицкий ничо сразу не понял и чтоб не сразу сбежал..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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