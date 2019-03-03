Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Фанаты желают смерти Ярославу Ракицкому, перешедшему в "Зенит"

Фанаты желают смерти и обвиняют в предательстве украинского защитника Ярослава Ракицкого, перешедшего из донецкого "Шахтера" в петербургский "Зенит".

Под записями, опубликованными в инстаграме футболиста, подписчики оставляют гневные комментарии в связи с трансфером игрока в российский клуб. Также фанаты надеются, что защитника больше не будут вызывать в национальную команду.

В составе донецкого клуба Ракицкий принял участие в 326 матчах, в которых забил 14 мячей. За сборную Украины защитник провел 54 встречи и забил четыре мяча.

"Газета.ру"
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 23:24
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#7  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:50)
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online

Цитата: FanatFCSM
Хохлы в очередной раз показывают свою натуру, гнилая недораса с языком собак.

а какую натуру ты показал в своем комменте?
Смотри, что мерзкие хохлы еще творят, пробрались в инстаграм российскуих спортсменов и там тоже смерти желают
Агрессивные фанаты Алины Загитовой устроили травлю Ирине Слуцкой, которая прокомментировала выступление олимпийской чемпионки 2018 года в финале Гран-при.

В "Инстаграме" Слуцкой фанаты оставляют комментарии, где желают смерти Слуцкой и её детям. Бывшая фигуристка опубликовала пост, в котором осудила подобное поведение. Она назвала комментатором "псевдопоклонниками, готовыми ловить хайп на правде" и повторила, что в финале Гран-при Рика Кихира была сильнее Алины Загитовой.
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Цитата: cerberspb
там так же очень много положительных комментов с пожеланиями удачи итп!

На этом хайп не словишь. Другое дела хапнуть хайпа на разжигании ненависти


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#6  Kytarba  Сочи (Сегодня, 23:46)
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online
Болеет за:
«Химки»
Ракицкий, Нобоа,Ерохин,Мамана,надеюсь Кокорин,и с Парадесом еще не все ясно,Мусаев очень хорош ,удивлялся ,что Терентьев не в теме ,может весенних матчах будет в основе...можно замахнутся и на финал лиги Евро,если Турков пройти.Мой этот разговор не и за матча с Ростовом",нет конечно и этот матч пока не какого значения не имеет ,кроме того что видно , как Зенит" плавно входит в ритм своего состояния.Работа ежедневная ,кропотливая..где то до 7 -8 февраля будет такая же нудная работа на тренировках, а потом конкретная подготовка к матчу с Турками .
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:45)
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  •  (2)
online

Если быть честным, то зачем "покупать" легенд при сильнейшей ф. школе в стране? Но, раз сделали, значит - сделали. А игрок это очень хороший.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 23:38)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хохлы в очередной раз показывают свою натуру, гнилая недораса с языком собак.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#3  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:37)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вот только бы всякое овно опубликовать, там так же очень много положительных комментов с пожеланиями удачи итп!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:32)
  • +6
  •  (10)
online

Ой пля, зачем это здесь? Желают отдельные неадекватные персонажи. Начните еще все комменты с инстаграмов всех футболистов публиковать. Полыхать у укров полыхает, но не более. Хорош ненависть разжигать

Единственный минус этого перехода - на укроп ТВ и особенно на дoлбoeбических российских политических ток-шоу этот трансфер в политику превратят.


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  daveG  MO (Сегодня, 23:28)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался)


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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