Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сергей Семак: у Ерохина, Дриусси и Мамманы травмы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что не стоит придавать значения результату.

– Крупная победа. Стоит ли придавать ей значение?

– Абсолютно никакого значения не нужно придавать. Это контрольная игра, товарищеская, тренировочная. Как угодно можно назвать. У нас была возможность почувствовать игровой ритм, результат. Выигрывать всегда приятно, проигрывать – неприятно. Это нормальный процесс. То, что мы увидели на табло, – не главное

– "Зенит" в третьем матче подряд сыграл в четыре защитника, хотя прошлый год заканчивал в три. Почему?

– Изменения большие. Иванович только-только начал тренироваться, Маммана полуичл повреждение. Защитников не хватает для того, чтобы наиграть тройку. Мы постараемся, чтобы у нас было две схемы. Многое зависит от соперника и состояния игроков.

– Ерохин, Дриусси и Маммана не были в заявке. Что с ними?

– У Ерохина травма, Дриусси получил небольшое повреждение. У Мамманы тоже повреждение. Надеюсь, у них ничего серьезного.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 23:29
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