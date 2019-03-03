Сергей Семак: у Ерохина, Дриусси и Мамманы травмы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что не стоит придавать значения результату.– Абсолютно никакого значения не нужно придавать. Это контрольная игра, товарищеская, тренировочная. Как угодно можно назвать. У нас была возможность почувствовать игровой ритм, результат. Выигрывать всегда приятно, проигрывать – неприятно. Это нормальный процесс. То, что мы увидели на табло, – не главное– Изменения большие. Иванович только-только начал тренироваться, Маммана полуичл повреждение. Защитников не хватает для того, чтобы наиграть тройку. Мы постараемся, чтобы у нас было две схемы. Многое зависит от соперника и состояния игроков.– У Ерохина травма, Дриусси получил небольшое повреждение. У Мамманы тоже повреждение. Надеюсь, у них ничего серьезного.