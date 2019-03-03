ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником "Васко да Гамы"

ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника "Васко да Гамы" Лукаса Сантоса, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, бразильцы уже отклонили одно предложение московского клуба. Он сохраняет интерес к футболисту и может предпринять новую попытку. Отмечается, что руководство "Васко да Гамы" продаст игрока только в случае крайне выгодного предложения.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Васко да Гама
Сегодня, 04:30
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