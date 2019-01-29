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Источник: "ПСЖ" не может договориться с агентами Паредеса

"ПСЖ" не может достичь соглашения с агентами Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien.

По информации издания, переговоры продолжаются уже несколько часов. Французский клуб не может договориться с представителями полузащитника "Зенита" о комиссионных.

Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Паредес ПСЖ Лига 1 Зенит
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