Источник: "ПСЖ" не может договориться с агентами Паредеса

"ПСЖ" не может достичь соглашения с агентами Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien.По информации издания, переговоры продолжаются уже несколько часов. Французский клуб не может договориться с представителями полузащитника "Зенита" о комиссионных.Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.