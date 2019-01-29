РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
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5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
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16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

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2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
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Нобель Арустамян: владелец "ПСЖ" интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса

Известный телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о встрече владельца "ПСЖ" с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Вы, наверное, в курсе, кто владеет "ПСЖ"? Эмир Катара, один из богатейших людей мира Тамим Бин Хамад Аль Тани. Так вот, перед сделкой в Дохе у него случился ужин с Сергеем Прядкиным и Станиславом Черчесовым, которые сейчас гостят на кубке "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Дохе. Помимо благодарностей за победу на чемпионате мира над Саудовской Аравией (мы знаем, как Катар с ней соперничает - и не только на футбольном поле) Аль-Тани очень интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса. Мол, за кого я торгуюсь уже две недели и стоит ли он € 45 млн?

Видимо, эмир получил положительную оценку талантам аргентинца. Хотя мы знаем, как дипломатичен тренер сборной России в таких вопросах", - написал Арустамян в своём телеграм-канал "Ненобель".
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Черчесов Арустамян
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