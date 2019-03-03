Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" готов приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" за €13 млн

Петербургский "Зенит" планирует приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" Вилмара Барриоса.

Как передает журналист Николо Шир в твиттере, российский клуб готов потратить на трансфер 25-летнего игрока €13 млн плюс бонусы.

Отмечается, что на футболиста также претендует "Рома", однако итальянский хочет взять футболиста в аренду на полтора года за € 5 млн с правом выкупа за € 16 млн.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Бока Хуниорс АПЛ
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