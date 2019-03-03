"Зенит" готов приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" за €13 млн

Петербургский "Зенит" планирует приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" Вилмара Барриоса.Как передает журналист Николо Шир в твиттере, российский клуб готов потратить на трансфер 25-летнего игрока €13 млн плюс бонусы.Отмечается, что на футболиста также претендует "Рома", однако итальянский хочет взять футболиста в аренду на полтора года за € 5 млн с правом выкупа за € 16 млн.