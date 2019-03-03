Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Антон Заболотный: любимый мем про себя? Когда я с "Золотым мячом" стою в пиджаке

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный ответил на вопросы болельщиков.

Самое нелюбимое упражнение на сборах – длинные бега. Утомляют.

Последняя книга – "Шантарам". Сейчас читаю, только начал.

Самый памятный гол – думаю, ЦСКА головой. Это за "Тосно" было, самый памятный и самый красивый.

Любимый мем про себя – когда я с "Золотым мячом" стою в пиджаке.

Лучший защитник, против которого я играл – Тиаго Силва. Он классно читает игру и, можно сказать, на шаг опережает тебя.

Если бы можно было на один день поменять телами с любым форвардом мира, выбрал бы Харри Кейна.

Если выйду на поле в одной команде с Месси, скажу ему: "Лео, бей по воротам, я добью все твои удары!".

Мяя Production
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 08:32
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#1  ШаХерезада   (Сегодня, 08:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Они всегда себе форвардов в дурдоме подбирают?


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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