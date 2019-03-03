Арсенал Тула (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Тульский "Арсенал" пополнился защитником сборной Буркина-Фасо

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с защитником Бакари Коне.

30-летний футболист сборной Буркина-Фасо перешел в «Арсенал» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на полтора года.


Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 09:52
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#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 09:57)
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Болеет за:
«Спартак»
да, лимит нужно делать значительно жестче!!!

не более 4-х легионеров и возраст не старше 28 при заключении контракта!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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