Тульский "Арсенал" пополнился защитником сборной Буркина-Фасо

??????Бакари, добро пожаловать в «Арсенал»!



28 января ПФК «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне.



Подробности ?? https://t.co/MVXbzq2tWm pic.twitter.com/nIxf1YIKnY — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 28, 2019

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с защитником Бакари Коне.30-летний футболист сборной Буркина-Фасо перешел в «Арсенал» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на полтора года.