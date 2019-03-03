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Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ахмат (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Енисей
|1 - 101.12.18
|Ахмат
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Рахимов - об уходе Пилипчука в минское "Динамо": такого шанса может больше и не быть
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал возможный уход старшего тренера команды Романа Пилипчука в минское "Динамо".
"Пока рано говорить о какой-либо замене в штабе "Ахмата" в связи с уходом Романа Пилипчука в минское "Динамо", потому что это случилось вот сейчас. Мне Роман позвонил и сказал, что такая ситуация, что делать. Мы с ним и до этого разговаривали. Я ему говорил, что надо будет тебе тоже попробовать быть главным тренером.
Когда ему поступило предложение от минского "Динамо", я ему сказал – давай, пробуй. Понятно, что есть такой шанс, и мы как тренеры все понимаем это. Может такого шанса и не быть, пусть попробует. Мы поняли друг друга, никаких проблем нет, все нормально. Я в таких случаях сам не имею права удержать.
Будут ли еще новички в "Ахмате"? Думбия от нас ушел, пришел Шиманьски. Я всегда говорил, что для того, чтобы на что-то рассчитывать, нужно усиливаться. На сегодняшний день состав команды позволяет решать какие-то задачи. Возможности клуба – это уже другой вопрос. В любом случае, если даже при усилении результата не будет, то будем выжимать из того состава, что есть на данный момент, максимум. Мы прекрасно понимаем, что чем больше качества, тем сильнее конкуренция внутри команды и тем больше шансов подниматься в таблице", – сказал Рахимов.
"Пока рано говорить о какой-либо замене в штабе "Ахмата" в связи с уходом Романа Пилипчука в минское "Динамо", потому что это случилось вот сейчас. Мне Роман позвонил и сказал, что такая ситуация, что делать. Мы с ним и до этого разговаривали. Я ему говорил, что надо будет тебе тоже попробовать быть главным тренером.
Когда ему поступило предложение от минского "Динамо", я ему сказал – давай, пробуй. Понятно, что есть такой шанс, и мы как тренеры все понимаем это. Может такого шанса и не быть, пусть попробует. Мы поняли друг друга, никаких проблем нет, все нормально. Я в таких случаях сам не имею права удержать.
Будут ли еще новички в "Ахмате"? Думбия от нас ушел, пришел Шиманьски. Я всегда говорил, что для того, чтобы на что-то рассчитывать, нужно усиливаться. На сегодняшний день состав команды позволяет решать какие-то задачи. Возможности клуба – это уже другой вопрос. В любом случае, если даже при усилении результата не будет, то будем выжимать из того состава, что есть на данный момент, максимум. Мы прекрасно понимаем, что чем больше качества, тем сильнее конкуренция внутри команды и тем больше шансов подниматься в таблице", – сказал Рахимов.
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