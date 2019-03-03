Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Украинский журналист: Ракицкому в сборную Украины вход закрыт

Украинский спортивный журналист Артем Франков поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

"Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом я пытаюсь рассматривать этот трансфер с практической точки зрения, а со стороны коммерческой - он выгоден всем.

Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста. Почему? По политическим причинам, и никаким другим. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.

Понимал ли Ярослав, что, перейдя в "Зенит", лишится шансов выступать за сборную? Разумеется. Думаю, он взвешивал все стороны этого трансфера, в том числе и имиджевую. Понятно, что "Шахтеру" в этом плане было безразлично. А Ракицкий много лет успешно выступал за национальную команду. И это не могло не оставить у него определенного осадка в душе. Он прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.

Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный "срач"", - цитирует Франкова Sport24.
Теги: Шахтер Зенит Ракицкий Сборная Украины
Сегодня, 14:24
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(9)
#8  ickesh   (Сегодня, 15:45)
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Договорные матчи на maks-be t.ru
Регистрация: 29.01.2019 [жалоба]
#7  golden Axe   (Сегодня, 15:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ему так и так сборной не видать,с того момента как поставил закорючку в контракте,в зенита и не такие деградировали
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игрок заключил выгодный контракт под конец своей карьеры. И лично молодец, хорошо продал свои навыки. Только бы требования к себе не снизил, и все будут довольны.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 15:01)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Все по делу сказано.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:57)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рогулье заскакало


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#3  Мишке   (Сегодня, 14:56)
  • +3
  •  (9)

Пичалька для Ракицкого))) Скорее всего он сам прекрасно это понимал, когда шел в Зенит. То есть просто положил на сб. Кастрюлии.


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чо украинская сборная добилась с ним внушительных успехов???Не припомню когда хохлы прошли бы отбор на ЧЕ или ЧМ.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:36)
  • +6
  •  (8)

Думаю, для Ярика это хорошая новость. Больше времени сможет уделять семье


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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