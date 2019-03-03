Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов

Черемушкинский суд Москвы отказал полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов.Тарасов просил уменьшить выплаты в 4 раза и ежемесячно платить 100 тысяч рублей, при этом 50 тысяч переводить на специальный расчетный счет, которым его дочь сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.Суд принял сторону бывшей жены и обязал футболиста платить 480 тысяч рублей ежемесячно с учетом индексации (в 2012 году эта сумма составляла 198 тысяч в месяц)."Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений – с мамой, все свидания с отцом – без ночевки, совместный отпуск – по договоренности с мамой", – сказал адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин.