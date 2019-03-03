Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

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Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов

Черемушкинский суд Москвы отказал полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов.

Тарасов просил уменьшить выплаты в 4 раза и ежемесячно платить 100 тысяч рублей, при этом 50 тысяч переводить на специальный расчетный счет, которым его дочь сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.

Суд принял сторону бывшей жены и обязал футболиста платить 480 тысяч рублей ежемесячно с учетом индексации (в 2012 году эта сумма составляла 198 тысяч в месяц).

"Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений – с мамой, все свидания с отцом – без ночевки, совместный отпуск – по договоренности с мамой", – сказал адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин.

Sports.ru
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 18:32
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#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:23)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Это же учебное пособие"Как подставить футболисту

Идиот! Причем тут "подставить", если алименты - это фактически узаконенные отчисления именно НА РЕБЕНКА (исходя из доходов родителей). Или он что, не хочет, чтобы его ребенок был всем обеспечен? А что касаемо жены - пусть составляют брачные договоры...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Cotiche   (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это же учебное пособие"Как подставить футболисту

Учебное пособие футболисту. Женись на золушке, на сироте , в конце концов и вовсе не женись официально.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (0)

Это же учебное пособие"Как подставить футболисту"1 smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Сандр   (Сегодня, 19:08)
  • +4
  •  (4)

Это маразм какой-то на фоне кризиса в экономике страны с обнищавшим до 70% населения, Тарасов это средненький посредственный футболист и не он, и тем более она не заслуживают таких денег, 480 т.р./месяц в нашей стране более половины работающих не получают таких денег за год. У нас вакханалия и театр абсурда в стране.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (2)

Это Бузовой или кому-то другому? Я как-то потерял след его личной жизни.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#4  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Большинство россиян на всю семью впахивая в тяжёлых и вредных условиях в год столько заработать не могут) а тут за то что дырку свою открыла футболисту на тебе.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#3  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:49)
  • +3
  •  (3)
online

Ну что тут сказать... Ми можем только позавидовать бившей жене товарища Тарасова
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:42)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бедная безотцовщина. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:40)
  • +3
  •  (3)

не плохая такая индексация я смотрю )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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