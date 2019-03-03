Спартак
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов
Черемушкинский суд Москвы отказал полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов.
Тарасов просил уменьшить выплаты в 4 раза и ежемесячно платить 100 тысяч рублей, при этом 50 тысяч переводить на специальный расчетный счет, которым его дочь сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.
Суд принял сторону бывшей жены и обязал футболиста платить 480 тысяч рублей ежемесячно с учетом индексации (в 2012 году эта сумма составляла 198 тысяч в месяц).
"Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений – с мамой, все свидания с отцом – без ночевки, совместный отпуск – по договоренности с мамой", – сказал адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин.
Sports.ru
Тарасов просил уменьшить выплаты в 4 раза и ежемесячно платить 100 тысяч рублей, при этом 50 тысяч переводить на специальный расчетный счет, которым его дочь сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.
Суд принял сторону бывшей жены и обязал футболиста платить 480 тысяч рублей ежемесячно с учетом индексации (в 2012 году эта сумма составляла 198 тысяч в месяц).
"Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений – с мамой, все свидания с отцом – без ночевки, совместный отпуск – по договоренности с мамой", – сказал адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин.
Sports.ru
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