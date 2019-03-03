Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
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Юрий Семин: со "Спартаком" кое-кто сыграет весь матч, всегда играю на результат
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о готовности команды к сегодняшнему матчу со "Спартаком" в 3-м туре "Фонбет Кубка Матч Премьер".
– Песчаная буря еще была, плюс три игровых дня на турнире. Это как-то помешало сбору?
– Что касается бури, то ничего страшного – мы просто перенесли тренировочную работу с поля в зал. Может, даже на пользу это пошло, команда поработала над силовыми качествами. В игровые дни мы проводили тренировку утром, а в самих матчах выпускали ребят на 45 минут вне зависимости от результата. Может, со "Спартаком" отдельные ребята сыграют подольше, будем давать им игровое время по восходящей, минут по 60-70. Все-таки нам предстоит финальный матч. Вполне возможно, что кто-то сыграет вообще всю игру.
– То есть будете играть на результат?
– Да, всегда играю на результат. Иначе нет смысла проводить любые матчи – хоть товарищеские, хоть официальные. И результат либо хороший, который создает настроение в коллективе, либо не очень. Лучше всего, когда есть все в комплексе.
– Вообще не является ли ошибкой в январе устроить турнир между принципиальными соперниками с трансляцией на ТВ? Для тренеров дополнительное давление.
– Ничего страшного, все нормально. Это вы, журналисты, создаете ажиотаж. А мы работаем в своем режиме – с рабочим напряжением, но без каких-либо повышенных задач. Мы просим от игроков то, что они в состоянии сегодня выполнить. Главное, чтобы организм футболистов принял эту нагрузку и не было никаких травм. Игры нужны, но я бы одну поправку сделал: перенес турнир на неделю позже.
– Почему?
– Все-таки команды в слишком разном состоянии. "Ростов" пораньше начал, приблизительно в одно время со "Спартаком", "Зенит" – вместе с нами. По-хорошему, до этого турнира стоило бы сыграть пару матчей. Как раз бы парни провели в двух встречах по 45 минут и вошли в правильное направление тренировочной работы. В остальном, все отлично. Главное – шикарные поля. Вон, посмотрите, какие красивые голы на таких полях ребята забивают.
"Спорт-Экспресс"
– Песчаная буря еще была, плюс три игровых дня на турнире. Это как-то помешало сбору?
– Что касается бури, то ничего страшного – мы просто перенесли тренировочную работу с поля в зал. Может, даже на пользу это пошло, команда поработала над силовыми качествами. В игровые дни мы проводили тренировку утром, а в самих матчах выпускали ребят на 45 минут вне зависимости от результата. Может, со "Спартаком" отдельные ребята сыграют подольше, будем давать им игровое время по восходящей, минут по 60-70. Все-таки нам предстоит финальный матч. Вполне возможно, что кто-то сыграет вообще всю игру.
– То есть будете играть на результат?
– Да, всегда играю на результат. Иначе нет смысла проводить любые матчи – хоть товарищеские, хоть официальные. И результат либо хороший, который создает настроение в коллективе, либо не очень. Лучше всего, когда есть все в комплексе.
– Вообще не является ли ошибкой в январе устроить турнир между принципиальными соперниками с трансляцией на ТВ? Для тренеров дополнительное давление.
– Ничего страшного, все нормально. Это вы, журналисты, создаете ажиотаж. А мы работаем в своем режиме – с рабочим напряжением, но без каких-либо повышенных задач. Мы просим от игроков то, что они в состоянии сегодня выполнить. Главное, чтобы организм футболистов принял эту нагрузку и не было никаких травм. Игры нужны, но я бы одну поправку сделал: перенес турнир на неделю позже.
– Почему?
– Все-таки команды в слишком разном состоянии. "Ростов" пораньше начал, приблизительно в одно время со "Спартаком", "Зенит" – вместе с нами. По-хорошему, до этого турнира стоило бы сыграть пару матчей. Как раз бы парни провели в двух встречах по 45 минут и вошли в правильное направление тренировочной работы. В остальном, все отлично. Главное – шикарные поля. Вон, посмотрите, какие красивые голы на таких полях ребята забивают.
"Спорт-Экспресс"
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