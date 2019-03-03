Юрий Семин: со "Спартаком" кое-кто сыграет весь матч, всегда играю на результат

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о готовности команды к сегодняшнему матчу со "Спартаком" в 3-м туре "Фонбет Кубка Матч Премьер".– Что касается бури, то ничего страшного – мы просто перенесли тренировочную работу с поля в зал. Может, даже на пользу это пошло, команда поработала над силовыми качествами. В игровые дни мы проводили тренировку утром, а в самих матчах выпускали ребят на 45 минут вне зависимости от результата. Может, со "Спартаком" отдельные ребята сыграют подольше, будем давать им игровое время по восходящей, минут по 60-70. Все-таки нам предстоит финальный матч. Вполне возможно, что кто-то сыграет вообще всю игру.– Да, всегда играю на результат. Иначе нет смысла проводить любые матчи – хоть товарищеские, хоть официальные. И результат либо хороший, который создает настроение в коллективе, либо не очень. Лучше всего, когда есть все в комплексе.– Ничего страшного, все нормально. Это вы, журналисты, создаете ажиотаж. А мы работаем в своем режиме – с рабочим напряжением, но без каких-либо повышенных задач. Мы просим от игроков то, что они в состоянии сегодня выполнить. Главное, чтобы организм футболистов принял эту нагрузку и не было никаких травм. Игры нужны, но я бы одну поправку сделал: перенес турнир на неделю позже.– Все-таки команды в слишком разном состоянии. "Ростов" пораньше начал, приблизительно в одно время со "Спартаком", "Зенит" – вместе с нами. По-хорошему, до этого турнира стоило бы сыграть пару матчей. Как раз бы парни провели в двух встречах по 45 минут и вошли в правильное направление тренировочной работы. В остальном, все отлично. Главное – шикарные поля. Вон, посмотрите, какие красивые голы на таких полях ребята забивают.