"Краснодар" сыграл вничью с китайским "Бэйцзин Жэньхэ" в товарищеском матче

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Краснодар (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Краснодар
|10.03.19
|Оренбург
|Сыгранные
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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"Краснодар" в товарищеском матче сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ" (Китай) - 1:1.
Товарищеский матч
"Краснодар" – "Бэйцзин Жэньхэ" 1:1
Гол: Сулейманов, 81 - Диоп, 18
"Краснодар": Крицюк, Петров (Марков, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Спайич (Бородин, 62), Олссон, (Газинский, 46) Каборе (Голубев, 62), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Масиэл (Сулейманов, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Игнатьев (Куэва, 62)
Товарищеский матч
"Краснодар" – "Бэйцзин Жэньхэ" 1:1
Гол: Сулейманов, 81 - Диоп, 18
"Краснодар": Крицюк, Петров (Марков, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Спайич (Бородин, 62), Олссон, (Газинский, 46) Каборе (Голубев, 62), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Масиэл (Сулейманов, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Игнатьев (Куэва, 62)
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