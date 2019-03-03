Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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"Краснодар" сыграл вничью с китайским "Бэйцзин Жэньхэ" в товарищеском матче

"Краснодар" в товарищеском матче сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ" (Китай) - 1:1.

Товарищеский матч

"Краснодар" – "Бэйцзин Жэньхэ" 1:1

Гол: Сулейманов, 81 - Диоп, 18

"Краснодар": Крицюк, Петров (Марков, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Спайич (Бородин, 62), Олссон, (Газинский, 46) Каборе (Голубев, 62), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Масиэл (Сулейманов, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Игнатьев (Куэва, 62)
Теги: Краснодар
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