"Зенит" поблагодарил Паредеса

"Зенит" в официальном твиттере поблагодарил бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса. Ранее он перешел в "ПСЖ"."Спасибо, Леандро Паредес", - говорится в сообщении на испанском языке.Клуб ответил на запись бывшего игрока "Зенита" с благодарностью в инстаграме.