Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" поблагодарил Паредеса

"Зенит" в официальном твиттере поблагодарил бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса. Ранее он перешел в "ПСЖ".

"Спасибо, Леандро Паредес", - говорится в сообщении на испанском языке.

Клуб ответил на запись бывшего игрока "Зенита" с благодарностью в инстаграме.

Теги: Зенит Паредес
Сегодня, 20:11
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#1  ШаХерезада   (Сегодня, 20:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Они сказали - же суи все - паредасы, просто пассивные


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Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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