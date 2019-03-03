"Спартак" - чемпион! Оценки московского дерби в финале кубка "Матч Премьер"

"Спартак"

"Локомотив"

"Локомотив" не смог помешать "Спартаку" взять трофей. "Красно-белые" разгромили своего соперника.оценивает действия участников решающего матча.В начале встречи вратарь "красно-белых" заставил понервничать болельщиков, немного неудачно обработав мяч у своих ворот. Но Селихов полностью исправился уже совсем скоро, когда совершил отличный сейв после удара Чорлуки головой после подачи с углового. Во втором тайме Александр тоже отметился важными спасениями и заслуженно довел дело до "сухаря".Айртон, безусловно, стал самым заметным игроком "Спартака" в этот вечер. Уже на первой минуте он не только разогнал голевую атаку, но и сам ее завершил. Бразилец очень активно участвовал в развитии "спартаковского" наступления на ворота Гилерме и мог оказаться с мячом практически в любой точке поля. В защите при этом к нему вопросов не сильно много - разве что по эпизодам во втором тайме, когда он был переведен на правый фланг, где он начал немного тушеваться. Рассказов на противоположном фланге реже бегал вперед, но это в основном по той причине, что его в обороне нагружал Фарфан. Справляться с ним Николаю удавалось далеко не всегда. Пара центральных защитников сыграла нормально - не больше и не меньше. Ошибки имели место быть, но результативными они не стали.Зобнин и Глушаков были не самыми заметными участниками футбольного действа. С одной стороны, "Локомотив" не часто развивал свои атаки через центр. С другой стороны, мы можем легко вспомнить пару-тройку эпизодов, когда центральные полузащитники "Спартака" давали сопернику свободу в своей зоне. Ханни неплохо работал в подыгрыше, поучаствовал в первой голевой комбинации и однажды достаточно опасно пробил с дальней дистанции - хороший набор. Ташаев, конечно, был в тени Айртона, но мы все равно заметили его старательность и пару качественных действий. Ломовицкий, по сути, лично сделал второй гол "красно-белых" - выиграл борьбу за мяч в центре поля, пробежал с ним до чужой штрафной и нанес хороший удар. При этом у него был еще один момент для гола, но в середине первого тайма его удар после финта прошел выше ворот.Голов долгое время не забивал, но проделывал большой объем работы. Спускался за мячом ближе к центру, цеплялся за него, помогал партнерам своими передачами. Именно Зе Луиш стал тем парнем, который вывел Айртона 1 на 1 с Гилерме на первой минуте. В конце матча кабо-вердинец подчеркнул свои старания и усилия двойной жирной линией в виде двух голов, чем, пожалуй, и оформил звание лучшего игрока сегодняшней встречи.Педро Роша был далеко не идеален. Он затягивал развитие некоторых атак, не всегда принимал верные решения. Но две голевые передачи в конце матча дают право его похвалить и поставить хорошую оценку. Далее чуть покороче. Мелкадзе показывал высокие скорости, но остроты его действиям не хватало. Гулиев еще раз показал, что он очень цепкий и очень хорош в борьбе. Глушенков очень лихо вошел в игру, жаль, что не смог отыграть все свои минуты так же, как первую. Мельгарехо был заменен в самом конце - хочется верить, что причиной этому стала не травма.Ни в одном эпизоде свою команду не выручил.Кверквелия провалил решающую игру на кубке "Матч Премьер". Первый гол "Локомотив" пропустил после его неудачного выбора позиции и упущения за спину Айртона. Второй гол в ворота "железнодорожников" стал возможен в том числе из-за того, что Соломон не встретил Ломовицкого и никак не помешал ему пробить. В четвертом голе Кверквелия вновь оказался неспособным помешать забегу и точному удару нападающего соперника. Чорлука был не сильно лучше. В том же эпизоде с Ломовицким Ведран не успел выбить мяч из-под ноги "спартаковца". Хорват мог бы исправиться и улучшить себе оценку, но его удар головой после подачи с углового с трудом отбил Селихов. Лысов старался подключаться к атакам "Локо", но выходило у него это не сильно успешно. У Игнатьева на правом фланге не получалось вообще ничего - впереди он был бесполезен, а сзади совсем не надежен.В начале встречи Баринов и Крыховяк давали сопернику слишком много пространства в центре поля. Возможно, это связано с тем, что они долго примерялись к своим позициям, пытаясь понять, кто должен играть выше и кто должен играть глубже. Ближе к середине первого тайма они улучшили свою игру. Крыховяк стал пытаться разгонять атаки, но сказать, что это было чем-то выдающимся, нельзя. Братья Миранчуки провели достаточно среднюю игру, скрасив ее лишь дальним ударом Антона и шикарным пасом пяткой в исполнении Алексея. Фарфан был настойчивым и старательным на своем левом фланге. Перуанец обыгрывал Рассказова, делал передачу в штрафную и пробовал бить сам. Но, к сожалению для него и для "Локомотива", результативными действиями ему отличиться не удалось.Федор был далек от острия атаки. Его удары были либо дальними, либо заблокированными. Но при этом Смолов несколько раз хорошо сыграл в подыгрыше. В частности, в одном из эпизодов в начале матча, когда он классно перевел мяч на другой фланг на Фарфана.Коченков ни в одном эпизоде свою команду не выручил. Тугарев провел очень хороший тайм. Он создавал много острого и опасного у ворот "Спартака". Пожалуй, он был лучшим сегодня у "Локомотива". Рыбусь вышел играть на правом фланге в обороне, на не совсем свойственной для себя позиции. Принципиально лучше действовавшего там в первом тайме Игнатьева он не был. Позицию правого защитника "Локо" нужно усилять. Возможно, то же самое нужно сделать и с центром обороны. Хеведес тоже был не очень хорош. В пропущенных в концовке мячах есть и его вина. За опасные удары после перерыва отвечал в основном Эдер, но со своей задачей он не справился - лишь один более-менее опасный момент. А вот у Жемалетдинова был реальный шанс забить гол престижа - Селихову пришлось выдать классный сейв, чтобы сохранить "сухую" победу.