Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Олег Кононов: на 50 процентов это уже тот футбол, который нужен

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги сбора команды в Катаре и прокомментировал победный матч с "Локомотивом".

"Первый тайм был равный, но нам удалось забить два гола. После перерыва забили еще два. Молодцы что выиграли. Проделали хорошую работу. На 50 процентов это тот футбол, который я бы хотел видеть. Нам предстоит еще два сбора, это только половина работы", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 22:21
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#2  Frankenstein   (Сегодня, 22:36)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идеи Конана вполне понятны ,удачи ему и побед!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:31)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
это только половина работы

Получается что вполсилы обыграли!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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