Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Георгий Джикия: при Кононове мы попрощались с моими любимыми длинными передачами

Защитник "Спартака" Георгий Джикия - о матче с "Локомотивом" (4:0) на турнире в Катаре.

Красно-белые стали победителями соревнований.

"Произошли замены в перерыве, но мы старались играть. "Локомотив" - довольно сильная команда, но мы взвинтили темп и забили. Наша победа закономерна. Закономерна ли победа в турнире? Да согласен. Мы выглядели лучше всех. Все видят, что наша игра изменилась. Мы стараемся, все видят, что мы прогрессируем. Что изменилось при Кононове? Мы играем в мелкий пас, короткий. С моими любимыми длинными передачами мы попрощались", - сказал футболист в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Джикия Кононов Спартак
Вчера, 23:31
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