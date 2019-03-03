Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Леонид Федун о Зе Луише: чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающих клуба Луиса Адриано и Зе Луиша.

"Еще раз повторю: "Спартак" не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша.

Сегодня появились новости, что "Галатасарай" прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала.

Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма, как у Леандро Паредеса, мы подумаем", – "Чемпионат.сом"
Теги: Зе Луиш Спартак Федун
Сегодня, 00:04
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#1  anonymous   (Сегодня, 00:07)
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совсем из ума выжил, чтобы за Адриано и Луиша 45 лямов предлагали smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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