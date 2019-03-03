Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Чемпион!" - Луиc Адриано сфотографировался с выигранным трофеем (фото)

Форвард "Спартака" Луис Адриана в соцсетях опубликовал фото с кубком после победы над "Локомотивом" (4:0) в финальном матче на турнире в Катаре.

"Чемпион", - написал нападающий в инстаграме.

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Campe?o ????

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Теги: Спартак Луис Адриано
Сегодня, 09:53
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(2)
#7  guns111  Выборг (Сегодня, 10:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это считается за международный трофей? Играли в Катаре


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#6  Lools  Лондон (Сегодня, 10:25)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ньюкасл»
joy joy joy сказочный д...ёб joy
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#5  ШаХерезада   (Сегодня, 10:23)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжей-то опять отпаредасели, вот и вылезли местные дуРакицкие свою глупость показать, да проорать, что щеня вмерла, копу дель соль и кубок этот - бомжи тоже выиграть пытались, но оба раза их в позу кокорина под шконкой загнули. Кляты москали!(с) joy


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 10:18)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дело не в чашке, в игре. Весной коленки у зинки будут трястись , и это самый главный итог катарских сборов.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#3  vvSpartak   (Сегодня, 10:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
в Спартаке всегда будут негры

Цитата: zen-it
Очередной Copa De Sol!!!!
Великая Чашка!!!! Первая во всем мире, ниже только ЛЧ!!!
Теперь красно-белой прослойке есть чем гордиться!!!

А среди зенитовских болельщиков дебилы


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 10:03)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
в Спартаке всегда будут негры
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:00)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Очередной Copa De Sol!!!!
Великая Чашка!!!! Первая во всем мире, ниже только ЛЧ!!!
Теперь красно-белой прослойке есть чем гордиться!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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