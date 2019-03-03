Арсенал Тула (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Селюк - о новичке тульского "Арсенала" Коне: это очень опытный футболист, который принесет много пользы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента, защитника Бакари Коне в тульский "Арсенал".

"Бакари является моим клиентом достаточно продолжительное время. Мы с ним подписали контракт ещё в то время, когда он был в "Лионе". Позже я устраивал его в "Малагу" и "Страсбур", а минувшим летом мы подписали Бакари в "Анкарагюджю". В "Страсбуре" Коне во многих матчах был даже капитаном команды, также он является вице-капитаном сборной Буркина-Фасо. В прошлом сезоне "Страсбур" с Бакари в составе обыграл даже ПСЖ, а сам он был одним из лучших на поле.

Бакари – опытный футболист, который будет очень полезен "Арсеналу". Думаю, тульскому клубу было бы практически невозможно подписать его на нынешних условиях, если бы мы не разорвали контракт с "Анкарагюджю", который будет доплачивать Бакари разницу в зарплате. Зарплата Бакари в турецком клубе была в три раза выше той, что будет платить "Арсенал", но "Анкарагюджю" покроет разницу. Правда, для этого мне придется ещё выиграть у них дело в ФИФА, но за это я не беспокоюсь, так как ещё ни разу не проиграл.

Сделку для "Арсенала" считаю удачной. Только непонятно, почему к ней приплетают каких-то других агентов, хотя все расторжения с турецким клубом и подписание контракта осуществлял я. Турецкий агент, которому мы дали мандат на месяц, просто помогал это технически осуществить. Это нормальная практика, когда я даю некоторым агентам мандаты на представление интересов моих игроков в том или ином клубе, так как я не могу одновременно присутствовать в 20 странах и городах, учитывая, что у меня достаточно много футболистов", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Арсенал Тула Селюк
Сегодня, 10:54
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