Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал Тула (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|Ростов
|10.03.19
|Арсенал
Тула
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Селюк - о новичке тульского "Арсенала" Коне: это очень опытный футболист, который принесет много пользы
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента, защитника Бакари Коне в тульский "Арсенал".
"Бакари является моим клиентом достаточно продолжительное время. Мы с ним подписали контракт ещё в то время, когда он был в "Лионе". Позже я устраивал его в "Малагу" и "Страсбур", а минувшим летом мы подписали Бакари в "Анкарагюджю". В "Страсбуре" Коне во многих матчах был даже капитаном команды, также он является вице-капитаном сборной Буркина-Фасо. В прошлом сезоне "Страсбур" с Бакари в составе обыграл даже ПСЖ, а сам он был одним из лучших на поле.
Бакари – опытный футболист, который будет очень полезен "Арсеналу". Думаю, тульскому клубу было бы практически невозможно подписать его на нынешних условиях, если бы мы не разорвали контракт с "Анкарагюджю", который будет доплачивать Бакари разницу в зарплате. Зарплата Бакари в турецком клубе была в три раза выше той, что будет платить "Арсенал", но "Анкарагюджю" покроет разницу. Правда, для этого мне придется ещё выиграть у них дело в ФИФА, но за это я не беспокоюсь, так как ещё ни разу не проиграл.
Сделку для "Арсенала" считаю удачной. Только непонятно, почему к ней приплетают каких-то других агентов, хотя все расторжения с турецким клубом и подписание контракта осуществлял я. Турецкий агент, которому мы дали мандат на месяц, просто помогал это технически осуществить. Это нормальная практика, когда я даю некоторым агентам мандаты на представление интересов моих игроков в том или ином клубе, так как я не могу одновременно присутствовать в 20 странах и городах, учитывая, что у меня достаточно много футболистов", - цитирует Селюка Sport24.
"Бакари является моим клиентом достаточно продолжительное время. Мы с ним подписали контракт ещё в то время, когда он был в "Лионе". Позже я устраивал его в "Малагу" и "Страсбур", а минувшим летом мы подписали Бакари в "Анкарагюджю". В "Страсбуре" Коне во многих матчах был даже капитаном команды, также он является вице-капитаном сборной Буркина-Фасо. В прошлом сезоне "Страсбур" с Бакари в составе обыграл даже ПСЖ, а сам он был одним из лучших на поле.
Бакари – опытный футболист, который будет очень полезен "Арсеналу". Думаю, тульскому клубу было бы практически невозможно подписать его на нынешних условиях, если бы мы не разорвали контракт с "Анкарагюджю", который будет доплачивать Бакари разницу в зарплате. Зарплата Бакари в турецком клубе была в три раза выше той, что будет платить "Арсенал", но "Анкарагюджю" покроет разницу. Правда, для этого мне придется ещё выиграть у них дело в ФИФА, но за это я не беспокоюсь, так как ещё ни разу не проиграл.
Сделку для "Арсенала" считаю удачной. Только непонятно, почему к ней приплетают каких-то других агентов, хотя все расторжения с турецким клубом и подписание контракта осуществлял я. Турецкий агент, которому мы дали мандат на месяц, просто помогал это технически осуществить. Это нормальная практика, когда я даю некоторым агентам мандаты на представление интересов моих игроков в том или ином клубе, так как я не могу одновременно присутствовать в 20 странах и городах, учитывая, что у меня достаточно много футболистов", - цитирует Селюка Sport24.
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