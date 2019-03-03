Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

Новости партнеров

На "Анжи Арене" начался процесс снятия газона из-за долгов клуба (фото)

По информации "Чемпионата", в Махачкале на стадионе "Анжи Арена" из-за неуплаты начали снимать газон.

Вместо поля планируется построить концертную площадку. Таким образом, во второй половине сезона РПЛ "Анжи" не сможет играть на домашней арене.

На "Анжи Арене" начался процесс снятия газона из-за долгов клуба (фото)


Ранее, новый генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.
Теги: Анжи
Сегодня, 12:31
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(5)
#8  Terdsa   (Сегодня, 13:55)
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online

Снятие газона за долги!!! даже звучит странно open_mouth
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#7  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть заплатят 1 рубль и тоже 50 лет на Бомж-Арене играют.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  лад  USSR (Сегодня, 13:35)
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Болеет за:
ЦСКА
На "Анжи Арена" худший газон в Премьер-лиге. Зачем его снимать за неуплату? Кому он нужен!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#5  ШаХерезада   (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Траву баранам скормят... Дружат они с онжи... Вместе того овец... Скоро им всем ездец...


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 12:40)
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А окажется банальной сменой газона...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 12:36)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
новостник не проспался? для чего к этой новости, фото Кононова ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Там газона то не было. Картофельное поле
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  diman_spb  Сантк-Петербруг (Сегодня, 12:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Про Спартак теперь в каждой ветке будет? Или к чему фото?
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
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