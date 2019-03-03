Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Анжи (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Анжи
|0 - 001.12.18
|Уфа
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На "Анжи Арене" начался процесс снятия газона из-за долгов клуба (фото)
По информации "Чемпионата", в Махачкале на стадионе "Анжи Арена" из-за неуплаты начали снимать газон.
Вместо поля планируется построить концертную площадку. Таким образом, во второй половине сезона РПЛ "Анжи" не сможет играть на домашней арене.
Ранее, новый генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.
Вместо поля планируется построить концертную площадку. Таким образом, во второй половине сезона РПЛ "Анжи" не сможет играть на домашней арене.
Ранее, новый генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.
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