РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Источник: клуб РПЛ предложил "Рубину" 10 млн евро за Азмуна

Казанское издание "Бизнес online" сообщает, что "Зенит" сделал официальное предложение "Рубину" о покупке нападающего Сердара Азмуна в размере 10 млн евро.

Изначально в "Рубине" выставляли ценник на иранского футболиста в размере 15 млн. Сейчас между клубами идёт процесс переговоров, обсуждается сумма компенсации, различные бонусы (за итоговое место, успехи в еврокубках и так далее), процент с будущей продажи и другие детали.

В настоящее время Азмун выступает в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В пяти матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она встретится со сборной Японии.
Теги: Рубин Зенит Азмун
Сегодня, 12:35
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(5)
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 13:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неплохой вариант.

Цитата: Realist2000
А может хватит Рубин обирать?


Люди ищут лучшей доли, и Зенит в этом им помогает, и игроку, и клубу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  tiki  Москва (Сегодня, 13:36)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Зениту нужен быстрый и техничный нападающий. Азмун - неплохой вариант. Заболотный уйдет в глухой запас.

увы, но паспорт никто не отменял


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#14  Realist2000   (Сегодня, 13:35)
  • +1
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А может хватит Рубин обирать?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#13  лад  USSR (Сегодня, 13:33)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Зениту нужен быстрый и техничный нападающий. Азмун - неплохой вариант. Заболотный уйдет в глухой запас.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#12  anonymous   (Сегодня, 13:20)
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Цитата: cerberspb
он у Бердыева, то нестабильно забивает(которого он за второго отца считает), а за 10 мультов можно в Бразилии кого-нибудь босоногого мальчугана найти не чем не хуже! только наши селекционеры похоже искать не кого не хотят, хватают все что на виду лежит, да подороже(((

он адаптирован под РПЛ, да и не такой он уж и плохой нап
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#11  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
он у Бердыева, то нестабильно забивает(которого он за второго отца считает), а за 10 мультов можно в Бразилии кого-нибудь босоногого мальчугана найти не чем не хуже! только наши селекционеры похоже искать не кого не хотят, хватают все что на виду лежит, да подороже(((
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (5)

Какой уже по счету для утилизации в бомжатне???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пончевед
в возвращение какорина не верят уже что ли?



Его реабилитировать пол года нужно будет. Это если отпустят.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 13:09)
  • 0
  •  (4)

Цитата: пончевед
в возвращение какорина не верят уже что ли?

в Спартак перейдет, они любят наркоманов и зеков собирать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  пончевед   (Сегодня, 13:08)
  • 0
  •  (4)

в возвращение какорина не верят уже что ли?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#6  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 13:03)
  • +1
  •  (1)

Цитата: FC VOLGA
забивает по три гола за сезон

и только под руководством Бердыева


--------------------
я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: vermis_64
Нападающего в команде на данный момент нет никакого. Ищут хоть кого из тех, что под рукой.

могли б Жамалетдинова в аренду)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нападающего в команде на данный момент нет никакого. Ищут хоть кого из тех, что под рукой.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 12:51)
  • +4
  •  (4)

Цитата: FC VOLGA
В Зените конечно некомпетентные люди занимаются трансферами ,но нужно быть полными идиотами чтобы дать 10 млн за нападающего ,который забивает по три гола за сезон.

Заболотный, не?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 12:51)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
В Зените конечно некомпетентные люди занимаются трансферами ,но нужно быть полными идиотами чтобы дать 10 млн за нападающего ,который забивает по три гола за сезон.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот он точно не нужен,нужен шустрый нападающий,такой каким был Кержаков.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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