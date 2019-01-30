Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал победу «Спартака» на турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», а также поделился мнением об игре других участников соревнования.- Насколько удивила хорошая форма «Спартака»? Я бы не стал сегодня говорить о форме, потому что все то, что сегодня есть, никак нельзя соотнести у той или другой команды. В межсезонье каждая из них находится в разном функциональном состоянии. То, что мы видели сейчас, имеет мало отношения к тому, что увидим в марте, - отметил Игнатьев. - В целом же хороший турнир и хорошая игра. Я бы смотрел на встречу «Спартака» и «Локомотива» с позиций первого тайма, где по-настоящему команда готовилась, имела полноценную разминку. Думаю, что в уме, за редким исключением, тренеры держат именно этот состав. Считаю, что два гола спартаковцев — это плод необязательных ошибок игроков «Локомотива». Первый гол Айртона — из-за ошибки обороны красно-зеленых спартаковец вышел один на один. Второй мяч был забит по вине Чорлуки. Такие ошибки допускаются под воздействием большого объема работы на тренировках — не хватает времени оценить ситуацию. А так мне понравилось, как обе команды ищут свой футбол. Ясно, что позднее «Локомотив» в атаке будет в другом обличье, сейчас они больше контролируют мяч - это заметно. Они создавали моменты, но до реализации дело не доходило. При этом хорошо железнодорожники используют высокий прессинг, пытаясь заставить соперника ошибиться на его половине поля. Что касается «Спартака», то мне понятно, какой футбол видит Кононов. Этот футбол, конечно, пока не обрел своего истинного состояния, но видно, что это будет команда с тотальным контролем мяча, с прессингом и быстрыми контратаками. Второй тайм подтверждает все то, о чем твердят все тренеры: спортивные результат не является главенствующим на этом турнире. А те составы, которые вышли во втором тайме, - как раз разговор о том, что есть необходимость посмотреть игроков, дать определенное игровое время тем футболистам, которым это необходимо, но не в коей мере не добиваться результата в ущерб запланированной работе. Важно, что на данном этапе у команд уже есть не только определенная функциональная готовность, но и игровые кондиции приближаются к оптимальным.- Я бы сказал, что «Зенит» в игре с «Ростовом» выглядел чуть посвежее. Во втором тайме. Может быть, даже не столько свежее, сколько подустал «Ростов». На фоне второй половины матча первую подопечные Валерия Карпина играли хорошо. «Зенит» тогда ни в чем не имел преимуществ перед соперником. Во втором же тайме «Ростову» не хватило запаса выносливости, а уровень индивидуального мастерства у футболистов «Зенита» оказался выше. Поэтому они выиграли. Тем не менее «Зенит» на этом турнире выглядел загруженным, у команды совершенно не было свежести. Поэтому все соперники превосходили ее в беговой работе.- Понравилась спартаковская молодежь. Наверное, мы увидим и другие фамилии. Либо в основном составе, либо рядом с ним. Отметил бы особо Максима Глушенкова и Наиля Умярова. У «Локомотива» хорошо зарекомендовали себя Роман Тугарев и Алексей М