РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Новости партнеров

Источник: защитник "Рубина" Сорокин отказался переходить в "Зенит"

"Зенит" в зимнее трансферное окно хотел приобрести защитника "Рубина" Егора Сорокина.

Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать Казань, утверждает "Бизнес Online".

Издание отмечает, что Сорокина не устроили условия, которые ему предложил "Зенит" и возможное отсутствие игровой практики. Напомним, в последнем матче первого круга чемпионата России Сорокин забил в матче с "Зенитом" два гола и принёс "Рубину" победу (2:1).

В нынешнем сезоне РПЛ Сорокин провёл 14 матчей в составе "Рубина" и является одним из лучших бомбардиров команды с четырьмя голами.
Теги: Рубин Зенит Сорокин
Сегодня, 13:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(4)
#10  AntiBomG  Воронежская область (Сегодня, 13:50)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: лад
Есть у парня голова на плечах.

да уж, есть на чьих ошибках учиться..
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#9  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:45)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Издание отмечает, что Сорокина не устроили условия, которые ему предложил "Зенит" и возможное отсутствие игровой практики

во как. стоило палке стрельнут. так она уже веточки загибает.что бы играть в основе. надо доказать что ты сильнее. а не потому что у тебя паспорт


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#8  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:43)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ясен пень, болото гиблое. Рязанцев, Бухаров, Ансальди, Домингес не дадут соврать


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  ШаХерезада   (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел на Новосельцева... Одноклубников типа Рязанцева, Бухарова, Набиулина... И послал бакланов в бак помойный


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  на и мудрейший  север (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (4)
online

да иии ..хер с ним..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 13:31)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
это видимо второй сапог! кашки борзянки объелся ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 13:30)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Есть у парня голова на плечах.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28)
  • -6
  •  (10)

gena26,
А свинарню даже и не рассматривал.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  gena26  Самара (Сегодня, 13:23)
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не захотел вешать бутсы на бак помойный
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 13:23)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нифига борзый.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.