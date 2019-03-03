Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Ярослав Ракицкий: я доволен, что перешел в такой великий клуб, как "Зенит"

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от перехода в питерский клуб.

"Очень доволен, что переехал в Петербург, играть за великий клуб "Зенит". Буду делать все возможное, чтобы и в конце чемпионата "Зенит" остался на первом месте.

С Сергеем Богдановичем пока не поговорили. Но еще поговорим. Толю (Тимощука) дергать не стал во время сбора. Но когда Сергей Богданович мне позвонил и спросил, хочу ли я перейти, я даже не думал: сразу сказал, что хочу. Буду пахать на футбольном поле. И докажу тренерскому штабу, что готов играть.

А кто будет играть, решать тренеру. В "Зените" знал только Толю. Сейчас познакомился с главным тренером. С ребятами познакомлюсь завтра. У меня вся семья училась в Петербурге. Даже няня моего ребенка до 17 лет жила в Питере", — передает слова Ракицкого Sport24.
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 14:35
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(4)
#7  bolt  Омск (Сегодня, 15:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тот случай, когда уже не кого больше заманить.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
#6  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
«Зенит»
...И докажу тренерскому штабу, что готов играть.
А кто будет играть, решать тренеру....
Вот это другой разговор, не то, что Сорокин....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#5  Cotiche   (Сегодня, 14:56)
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Болеет за:
«Зенит»
играть за великий клуб "Зенит"

До редактирования - "за действительно великий клуб Зенит")
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#4  mongolor  СПБ (Сегодня, 14:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
А сколько за него заплатили?

много.....весь гешефт от Паредеса уплыл на дружбу народов!)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
ЦСКА
А сколько за него заплатили?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 14:39)
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online

с детства за Питер и все из Питера)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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